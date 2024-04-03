Стрілянина у фінській школі: поліція назвала мотив підлітка

Стало відомо, що 12-річний підліток, який вчинив стрілянину, перейшов до школи Viertola на початку цього року

Внаслідок злочину загинув хлопчик, дві дівчинки зазнали важких поранень

На початку квітня у Фінляндії сталася стрілянина у початковій школі. 12-річний учень, який здійснив цей злочин, назвав мотивом булінг від однокласників. Про це пише видання Yle з посиланням на заяву поліції.

«Встановлено, що мотив вчинку – булінг. Підозрюваний на допиті розповів, що став об’єктом знущань, і ця інформація також підтвердилася досудовим розслідуванням», – йдеться у повідомленні поліції.

Поліція вже допитала підозрюваного учня, який вчора зізнався у стрілянині. Нападник – громадянин Фінляндії. Загиблий учень також фін. Одна з госпіталізованих дівчат має подвійне громадянство Фінляндії та Косова, а друга – Фінляндії.

Стало відомо, що 12-річний підліток, який вчинив стрілянину, перейшов до школи Viertola на початку цього року.

Директор початкової школи відмовився розповідати про те, чи було йому відомо про шкільний булінг, якого зазнав 12-річний нападник.

Після такого інциденту, поліція звернула увагу на надзвичайну кількість різних загроз щодо булінгу, усі з яких поліція ретельно розслідує.

Нагадаємо, в одній із шкіл фінського міста Вантаа сталася стрілянина, повідомила місцева поліція. За інформацією правоохоронців, учасники перестрілки є неповнолітніми, внаслідок інциденту є постраждалі. Як повідомляють фінські ЗМІ, школа Viertola пропонує базову освіту для перших-дев'ятих класів, зараз у ній навчаються близько 800 осіб та працюють ще 90 викладачів.

Стало відомо, що за останні тижні близько 400 французьких середніх шкіл отримали погрози вбивства через зламані цифрові платформи.

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