Головна Світ Соціум
search button user button menu button

На Мальдівах акула напала на росіянина (фото)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
На Мальдівах акула напала на росіянина (фото)
Готель, в якому зупинився росіянин, одразу відхрестився від нього та нападу акули
фото: Alex Steyn/Unsplash

Росіянину знадобилася операція і тепер на нього чекає тривала реабілітація

На Мальдівах акула напала на туриста з РФ. Про це повідомляє російський Telegram-канал «112».

Повідомляється, що росіянин купався у океані біля атола Нуну, коли на нього накинулася акула та вп'ялася в ногу. Чоловік серйозно постраждав, знадобилася операція, а тепер на нього чекає тривалий період відновлення.

На Мальдівах акула напала на росіянина (фото) фото 1

Постраждалий був гостем елітного готелю «Мовенпік», який одразу ж відхрестився від постояльця та нападу акули. «Нам нема чого коментувати, тому що нам не надходило жодних повідомлень про напад акули на людину», – повідомили співробітники готелю.

Нагадаємо, акула живцем з'їла росіянина в Єгипті на очах у натовпу. Останні декілька днів туристи помічали плавці неподалік берегової лінії – проте співробітники готелю переконували всіх, що плавають дельфіни. Судячи з відео, напад виявився несподіваним – у воді було кілька людей, які намагалися врятуватися і якнайшвидше виплисти до берега.

Також повідомлялося, що акули атакували катамаран навколосвітньої експедиції у Тихому океані з росіянами на борту, внаслідок чого судно затонуло. Акули атакували катер двічі. Спочатку вони пошкодили лівий балон, після чого мандрівники близько доби пливли в аварійному стані. За два дні, за 410 миль до Австралії акули знову напали на судно і розірвали правий балон, внаслідок чого катер почав тонути.

Теги: напад росіяни туризм чоловік

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загроза нападу на Харківщині: прикордонники повідомили, чи нарощує ворог сили на кордоні
Загроза нападу на Харківщині: прикордонники повідомили, чи нарощує ворог сили на кордоні
Сьогодні, 11:19
Пожежа на Керченському мосту на світанку у Керченській протоці. Україна, окупований Крим, 8 жовтня 2022 року
Кримський міст – законна ціль: як Сили оборони України готуються до «дня X»
4 квiтня, 13:50
Мощун – той плацдарм, який захопили росіяни і який був величезною загрозою для Києва
Командувач Сухопутних військ пояснив, чому провалився наступ РФ на Київщині
31 березня, 22:11
В Україні вдень, 31 березня, повітряна тривога оголошена у більшості областей
У Києві та більшості областей вдруге за день лунала тривога через балістику
31 березня, 18:41
Мухіддін Кабірі: Усі без винятків громадяни Таджикистану мають повернутися додому
Таджицький опозиціонер закликав співвітчизників тікати з Росії: «Буде ще страшніше»
30 березня, 10:00
Путін постав у двох пропагандистських відео в однаковому одязі
Роспропаганда показала відео з Путіним у перші хвилини теракту в «Крокусі». Що не так із його костюмом?
24 березня, 14:46
Мільйони українців стали біженцями після 24 лютого
Дегуманізація українців. Як Росія працює проти наших біженців в Європі
24 березня, 10:30
Анджей Дуда закликав США продовжувати підтримувати Україну, інакше наступними цілями будуть країни НАТО
Росія може атакувати НАТО в 2026 році, – Дуда про нарощування потенціалу Путіна
20 березня, 03:09
До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України
Нічна атака «шахедами»: Повітряні сили повідомили кількість збитих безпілотників
9 березня, 09:07

Соціум

На Мальдівах акула напала на росіянина (фото)
На Мальдівах акула напала на росіянина (фото)
Жителі Орська, який іде під воду, кличуть Путіна (відео)
Жителі Орська, який іде під воду, кличуть Путіна (відео)
У російському СІЗО помер волонтер, який допомагав українським біженцям
У російському СІЗО помер волонтер, який допомагав українським біженцям
У Калінінградській області РФ горів ракетний корабель
У Калінінградській області РФ горів ракетний корабель
Чехія планує депортувати впливового представника російської діаспори: причина
Чехія планує депортувати впливового представника російської діаспори: причина
В Орську стався новий прорив дамби
В Орську стався новий прорив дамби

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Закон про мобілізацію: депутати завершили розгляд правок
17K
У Чорнобильській зоні зафіксовано незвичайного хижака (фото)
11K
Існує загроза забруднення повітря: влада Звягеля звернулася до містян після обстрілу РФ
6132
До Каховського водосховища повертається вода: еколог пояснив причину
5451
Ющенко станцював у Палаці «Україна» з Народною артисткою Оксаною Білозір (відео)
4754
На Київщині повітряна тривога тривала понад годину

Новини

Комітет Ради рекомендував дозволити мобілізацію засуджених, але з винятками
Сьогодні, 18:26
Крашанки і писанки: чим відрізняються великодні яйця
Сьогодні, 18:05
Російська пропагандистка в істериці через заяву Кучми
Сьогодні, 16:37
Там більше платять: «вагнерівці» тікають з Білорусі до Африки
Сьогодні, 15:56
Найдорожчий менеджмент у державі: скільки у 2023 році заробили керівники «Укрнафти» та «Нафтогазу»
Сьогодні, 14:58
Засуджена за хабар «ексміністр» Криму хоче воювати проти України
Сьогодні, 14:17

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua