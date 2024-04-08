На Мальдівах акула напала на росіянина (фото)

Готель, в якому зупинився росіянин, одразу відхрестився від нього та нападу акули

Росіянину знадобилася операція і тепер на нього чекає тривала реабілітація

На Мальдівах акула напала на туриста з РФ. Про це повідомляє російський Telegram-канал «112».

Повідомляється, що росіянин купався у океані біля атола Нуну, коли на нього накинулася акула та вп'ялася в ногу. Чоловік серйозно постраждав, знадобилася операція, а тепер на нього чекає тривалий період відновлення.

Постраждалий був гостем елітного готелю «Мовенпік», який одразу ж відхрестився від постояльця та нападу акули. «Нам нема чого коментувати, тому що нам не надходило жодних повідомлень про напад акули на людину», – повідомили співробітники готелю.

Нагадаємо, акула живцем з'їла росіянина в Єгипті на очах у натовпу. Останні декілька днів туристи помічали плавці неподалік берегової лінії – проте співробітники готелю переконували всіх, що плавають дельфіни. Судячи з відео, напад виявився несподіваним – у воді було кілька людей, які намагалися врятуватися і якнайшвидше виплисти до берега.

Також повідомлялося, що акули атакували катамаран навколосвітньої експедиції у Тихому океані з росіянами на борту, внаслідок чого судно затонуло. Акули атакували катер двічі. Спочатку вони пошкодили лівий балон, після чого мандрівники близько доби пливли в аварійному стані. За два дні, за 410 миль до Австралії акули знову напали на судно і розірвали правий балон, внаслідок чого катер почав тонути.