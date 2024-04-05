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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Солдати НАТО в Україні. Наскільки це реально

glavcom.ua
«Більшість (західних політиків) не хоче прямого протистояння НАТО і Росії»
фото: Depositphotos

«Виборців союзних країн політики взялись планомірно привчати до думки про неминучий напад Росії»

Консультант Держдепу США, письменник та історик Едвард Люттвак у своїй колонці для UnHerd: «Країнам НАТО незабаром доведеться відправити бійців до України, інакше вони змиряться з катастрофічною поразкою. Британці та французи разом із країнами Північної Європи вже потихеньку готуються до відправки військ – як невеликих елітних підрозділів, так і матеріально-технічного та допоміжного персоналу – які можуть залишатися на відстані від лінії фронту».

***

Люттвак каже, що максимум від США – це приблизно 40-тисячний контингент (через загрозу для Тайваню від КНР), тому основний обсяг мають забезпечити більш густонаселені країни ЄС (Німеччина, Франція, Італія і Іспанія). Цей контингент дозволить ЗСУ знати частину навантаження в тилу (або на кордоні з Білоруссю – виловлювати ДРГ і контролювати ситуацію) та відправити більше бійців на фронт.

Історик вважає це критично необхідним кроком – передусім для запобігання нападу Росії вже на саму Європу, якщо Україна впаде.

Хоча той же Столтенберґ вже встиг у свіжій заяві змістити акценти власне на максимальний обсяг допомоги – як заміну безпосередньої участі у війні. Більшість не хоче прямого протистояння НАТО і Росії, політики союзних країн заспокоюють виборців, що жоден їхній солдат не буде відправлений воювати в Україну.

З огляду на це, «обмежений гуманітарний контингент НАТО в Україні» – в цілому достатньо реалістичний сценарій. І це дійсно дозволить обійти ковзкий момент прямого залучення НАТО у війну. Але очевидно, що навіть детальні обговорення почнуться не раніше осені. А до того нам ще треба дожити і вистояти.

Хоча загалом тенденція для нас однозначно позитивна: виборців союзних країн політики взялись планомірно привчати до думки про неминучий напад Росії на них, про небезпечність Росії, про те, що Росія – знов головний і найнебезпечніший ворог, а не «балет, Достоєвський, фігурне ковзанярство».

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Джерело
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Теги: росія напад Європа США війна НАТО

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