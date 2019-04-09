У Сирії терорист-смертник підірвав блокпост збройних сил



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Внаслідок атаки загинуло 10 осіб

Терорист-смертник, який видавав себе за фермера, атакував позиції сирійської армії на заході країни. В результаті атаки загинули троє цивільних, а також всі бійці на блокпосту – всього 10 осіб. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Також внаслідок атаки був знищений танк. Атака відбулася на півночі міста Хама в районі демілітаризованої зони, яку було створено на основі домовленості між Володимиром Путіним і Реджепом Ердоганом в вересні 2018 року. За результатами переговорів в понеділок лідери РФ і Туреччини погодилися спільно патрулювати демілітаризовану зону в провінції Ідліб.

Більша частина непідконтрольних Дамаску територій на сьогодні перебуває під контролем терористичного угруповання Тахрір аш-Шам.

Зазначимо, що напередодні, 8 квітня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрічався з російським президентом Володимиром Путіним у Москві. Одна із тем перемовин була саме ситуація в Сирії.

Також на початку квітня повідомлялося, що курди продовжують вести бої із Ісламською державою в Сирії.

Нагадаємо, у березні з’явилося російське «журналістське розслідування щодо української ПВК у Сирії». В СБУ заперечують інформацію про українську присутність в Сирії.