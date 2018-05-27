У Сирії за тиждень загинули десятки бійців військ Асада, в тому числі росіяни

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Війська Асада

Спостерігачі повідомляють, що серед 35 загиблих бійців сирійських проурядових сил щонайменше дев'ятеро росіян

Внаслідок атак бойовиків «Ісламської держави» (ІД) на сході Сирії упродовж останнього тижня загинули десятки бійців проурядових сил, повідомили у неділю, 27 травня, в базованому в Лондоні Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини.

Найбільш кривавим виявився напад, вчинений 23 травня поблизу містечка Меядін у провінції Дейр-ез-Зор.

«Було вбито 35 проурядових військових, включно з щонайменше дев'ятьма росіянами. Дехто з росіян належав до урядових військ, але не всі із них», - заявив керівник центру Рамі Абдель Рахман, цитує агентство AFP. Інші 26 загиблих військових, за даними центру, - сирійці.

Міноборони РФ раніше у цей же день повідомило, що в результаті атаки бойовиків на артилерійську батарею сирійських військ загинули четверо росіян, ще троє доставлені з пораненнями в лікарню.

Росія розпочала військову операцію з підтримки сил Башара Асада в Сирії в 2015 році. Російська авіація, зокрема, відіграла важливу роль у перемозі проурядових підрозділів у боях за Алеппо. Окрім того, росіяни присутні в сирійській армії в ролі військових радників.

Терористична організація «Ісламська держава» втратила майже всі території, які контролювала в Сирії та Іраку в 2014 році під час проголошення так званого «халіфату». Нині ісламісти ще контролюють в Сирії пустельні райони на сході країни, де здійснюють напади на проурядові сили.

Джерело: Deutsche Welle