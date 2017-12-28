У Словенії стартував страйк через низькі зарплати

Сьогодні на протест вийшли поліцейські, у наступні дні будуть страйкувати медсестри та вчителі

У Словенії працівники поліції вийшли на страйк, вимагаючи підвищення заробітної плати на 15%. Про це повідомляє Reuters. За даними видання, сьогодні, 12 лютого, розпочалася перша хвиля публічних страйків працівників державного сектора, які вимагають підвищення заробітної плати. У профспілках Словенії повідомили, що медсестри припинять



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Фото: slovenskenovice.si

Сьогодні на протест вийшли поліцейські, у наступні дні будуть страйкувати медсестри та вчителі

У Словенії працівники поліції вийшли на страйк, вимагаючи підвищення заробітної плати на 15%. Про це повідомляє Reuters.

За даними видання, сьогодні, 12 лютого, розпочалася перша хвиля публічних страйків працівників державного сектора, які вимагають підвищення заробітної плати.

У профспілках Словенії повідомили, що медсестри припинять роботу протягом двох годин у вівторок, 13 лютого, а вчителі страйкуватимуть у середу, 14 лютого.

Близько 200 поліцейських протестували перед будівлею уряду. Мітингувальники мали із собою плакат зі зображенням прем'єр-міністра Міро Церара, який заткнув пальцями вуха - начебто не прислухається до їхніх вимог.

Як повідомила прес-секретар поліції Весна Дроле, попри страйк, на вулицях столиці є достатньо офіцерів для забезпечення безпеки.

Новий страйк розпочався менш ніж через три тижні після того, як близько 30 000 державних службовців влаштували страйк, вимагаючи більш високої оплати на тлі активного економічного зростання.

Уряд очікує, що економіка зросте на 3,9% в цьому році у порівнянні з 4,4% у 2017 році, в основному за рахунок збільшення експорту та інвестицій.

У Словенії стартував страйк проти низьких зарплат

Сьогодні на протест вийшли поліцейські, у наступні дні будуть страйкувати медсестри та вчителі

У Словенії працівники поліції вийшли на страйк, вимагаючи підвищення заробітної плати на 15%. Про це повідомляє Reuters.

За даними видання, сьогодні, 12 лютого, розпочалася перша хвиля публічних страйків працівників державного сектора, які вимагають підвищення заробітної плати.

У профспілках Словенії повідомили, що медсестри припинять роботу протягом двох годин у вівторок, 13 лютого, а вчителі страйкуватимуть у середу, 14 лютого.

Близько 200 поліцейських протестували перед будівлею уряду. Мітингувальники мали із собою плакат зі зображенням прем'єр-міністра Міро Церара, який заткнув пальцями вуха - начебто не прислухається до їхніх вимог.

Як повідомила прес-секретар поліції Весна Дроле, попри страйк, на вулицях столиці є достатньо офіцерів для забезпечення безпеки.

Новий страйк розпочався менш ніж через три тижні після того, як близько 30 000 державних службовців влаштували страйк, вимагаючи більш високої оплати на тлі активного економічного зростання.

Уряд очікує, що економіка зросте на 3,9% в цьому році у порівнянні з 4,4% у 2017 році, в основному за рахунок збільшення експорту та інвестицій.