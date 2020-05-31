У Парижі через рік після пожежі відкрили площу перед собором Нотр-Дам



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Вранці біля площі прибрали огорожу, а після обіду її відкрили для відвідування Фото: Le Parisien

Після пожежі на площі виявили високу концентрацію свинцю

У Парижі відкрили для відвідування площу перед собором Паризької богоматері, яка була закрита після пожежі більш ніж рік тому.

Про це повідомляє Le Parisien з посиланням на мерію.

Вранці біля площі прибрали огорожу, а після обіду її відкрили для відвідування.

Після пожежі на площі виявили високу концентрацію свинцю. Завдяки очищенню вдалося її знизити.

Архієпископ Паризький Мішель Опет сказав, що така подія в день П’ятидесятниці, яка цього року відзначається католиками 31 травня, є знаком і символом звільнення.

Як повідомлялося, 15 квітня 2019 року на даху собору Нотр-Дам сталася масштабна пожежа. У результаті було знищено шпиль собору. Водночас багато культурних, історичних та духовних пам’яток вдалося врятувати.

Причиною пожежі в Соборі Паризької Богоматері могло стати коротке замикання у частині будівлі, яка перебувала на реконструкції.