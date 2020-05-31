У Парижі через рік після пожежі відкрили площу перед собором Нотр-Дам
Вранці біля площі прибрали огорожу, а після обіду її відкрили для відвідування
Після пожежі на площі виявили високу концентрацію свинцю
У Парижі відкрили для відвідування площу перед собором Паризької богоматері, яка була закрита після пожежі більш ніж рік тому.
Про це повідомляє Le Parisien з посиланням на мерію.
Вранці біля площі прибрали огорожу, а після обіду її відкрили для відвідування.
Після пожежі на площі виявили високу концентрацію свинцю. Завдяки очищенню вдалося її знизити.
Архієпископ Паризький Мішель Опет сказав, що така подія в день П’ятидесятниці, яка цього року відзначається католиками 31 травня, є знаком і символом звільнення.
Як повідомлялося, 15 квітня 2019 року на даху собору Нотр-Дам сталася масштабна пожежа. У результаті було знищено шпиль собору. Водночас багато культурних, історичних та духовних пам’яток вдалося врятувати.
Причиною пожежі в Соборі Паризької Богоматері могло стати коротке замикання у частині будівлі, яка перебувала на реконструкції.