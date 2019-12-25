Нотр-Дам можуть і не відновити повністю, – настоятель



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Реставраційні роботи після квітневої пожежі, ймовірно, не почнуться до 2021 року

Конструкція собору Нотр-Дам у Парижі настільки хитка, що ймовірність зберегти її повністю становить лише 50%.

Про це повідомляє AP.

«Визначна пам’ятка Парижу все ще настільки вразлива, що існує 50-відсоткова ймовірність, що структура буде врятована, оскільки риштування, встановлені до пожежі, становлять загрозу готичному стилю побудови пам’ятки», – заявив настоятель собору Патрік Шові.

За його словами, реставраційні роботи після квітневої пожежі, ймовірно, не почнуться до 2021 року. Настоятель висловив жаль, що Нотр-Дам не зміг провести Різдвяну службу в цьому році, вперше з часу Французької революції.

«Нам потрібно повністю прибрати риштування, щоб зробити будівлю безпечною, тому у 2021 році ми, ймовірно, почнемо відновлення собору», – сказав настоятель.

Одним з найскладніших етапів роботи є вилучення 50 тисяч елементів старих риштувань, встановлених у задній частині будівлі.

«Після того, як риштування знімуть, нам потрібно буде оцінити стан собору, кількість каменів, котрі необхідно видалити та замінити», – додав він.

За оцінками Шові, знадобиться ще три роки, щоб люди могли знову безпечно увійти до будівлі собору, але повне відновлення потребуватиме більше часу.

Як зазначається, президент Франції Еммануель Макрон має намір відновити собор до 2024 року, коли у Парижі має відбутися Олімпіада, але експерти ставлять під сумнів реалістичність цього терміну.

Нагадаємо, уперше за 200 років у соборі Паризької Богоматері, що у квітні постраждав від пожежі, не відбудеться традиційна різдвяна служба – святкову месу проведуть у сусідньому храмі.