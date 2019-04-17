Нотр-Дам міг загорітися через коротке замикання



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Співробітники служби безпеки повідомили поліції, що осередок пожежі був розташований біля основи шпиля Нотр-Даму з боку Сени Фото: twitter.com/PompiersParis

В рамках розслідування поліція допитала вже близько 30 осіб - охоронців, співробітників компанії, що проводить реконструкцію собору, будівельників

Причиною пожежі в Соборі Паризької Богоматері могло стати коротке замикання у частині будівлі, яка перебувала на реконструкції.

Про це пише французьке видання Le Parisien з посиланням на джерела в поліції.

В рамках розслідування поліція допитала вже близько 30 осіб - охоронців, співробітників компанії, що проводить реконструкцію, будівельників.

Співробітники служби безпеки повідомили поліції, що осередок пожежі був розташований біля основи шпиля Нотр-Даму з боку Сени.

В рамках цих реставраційних робіт на шпилі Нотр-Даму встановили риштування вагою понад 500 тонн. Будівельні роботи обслуговувалися трьома ліфтами.

Перший ліфт піднімав робітників на висоту 24 м від землі, другий піднімав на висоту 54 м на дах, третій ліфт дозволяв дістатися до шпиля, який робітники повинні були очистити. Два з цих ліфтів вже працювали з минулого четверга, коли знімали статуї, розташовані на шпилі.

За словами охоронців, коли спрацювала пожежна сигналізація і вони прибули до ліфта, пожежа вже був сильною і вони більше нічого не могли зробити.

За однією з версій криміналістів, причиною пожежі могла бути проблема з електрикою. «Можливо, сталося коротке замикання», - сказав один зі співрозмовників видання.

Як відомо, у понеділок ввечері у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері.

Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі. Основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати.

Президент Франції Еммануель Макрон скасував звернення до нації та відправився на місце пожежі біля Собору Паризької Богоматері. Він пообіцяв відновити собор.

Головну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі, вдалося врятувати, але шпиль і дах собору повністю згоріли.

Джерело: Європейська правда