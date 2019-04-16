Собор Паризької Богоматері після пожежі: з’явилися фото зсередини



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Із собору вдалося врятувати частину святинь, в тому числі терновий вінець Ісуса Христа і туніку святого Людовіка Фото: leparisien.fr

Мер Парижа Анна Ідальго заявила, що в даху собору велика діра на тому місці, де був шпиль, але вівтар зберігся

Кам’яна частина Собору Паризької Богоматері вціліла після масштабної пожежі, яка розпочалася у понеділок ввечері.

Про це свідчать фотографії, опубліковані вранці у вівторок, 16 квітня.

Внаслідок пожежі утворилася діра у стелі над нефом, де обвалилися дерев’яні перекриття, але загальна структура будівлі добре збереглася.

У нефі лежать на землі залишки згорілих конструкцій, але хрест залишається неушкодженим.

Мер Парижа Анна Ідальго заявила, що в даху собору велика діра на тому місці, де був шпиль, але вівтар зберігся, і все не так погано, як вона побоювалася.

Із собору вдалося врятувати частину святинь, зокрема терновий вінець Ісуса Христа і туніку святого Людовіка.

Периметр навколо собору досі оточений, пожежні залишаються на місці, але заявляють, що загрози повторного займання вже немає.

Нагадаємо, пожежники взяли під контроль пожежу у Соборі Паризької Богоматері в Парижі.

Головну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі вдалося зберегти, але шпиль і дах повністю згоріли.

Як відомо, у понеділок ввечері у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері. В результаті пожежі щонайменше один рятувальник отримав серйозні поранення.

Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі. Основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати.

Президент Франції Еммануель Макрон скасував звернення до нації та відправився на місце пожежі біля Собору Паризької Богоматері. Він пообіцяв відновити собор.

Джерело: Європейська правда