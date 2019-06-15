У соборі Паризької Богоматері вперше після пожежі відслужили месу



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Нотр-Дам після пожежі

Відправляв богослужіння архієпископ Парижа Мішель Опеті

У соборі Паризької Богоматері в суботу, 15 червня, вперше після квітневої руйнівної пожежі відслужили месу.

Про це оголосив настоятель собору Патрік Шові, повідомляє RFI.

«Меса відбудеться о 18 годині за паризьким часом з нагоди свята освячення вівтаря і пройде в бічній капелі собору, де раніше зберігався Терновий вінець. Цю капелу практично не зачепив вогонь», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відправляв богослужіння архієпископ Парижа Мішель Опеті. На месі були присутніми близько тридцяти осіб - священики, каноніки, волонтери та співробітники, зайняті консервацією собору.

Раніше планувалася, що святкова меса пройде на площі перед собором, однак вона все ще закрита для широкої публіки.

Сам собор також поки знаходиться у стадії консолідації: два величезних брезентових тента зовні і металеві сітки всередині натягнуті над центральним нефом і хором, йде робота зі зміцнення всіх статуй на фасадах.

Як повідомлялося, 15 квітня у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері.

Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі. Основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати.

Головну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі, вдалося врятувати, але шпиль і дах собору повністю згоріли.

Причиною пожежі в Соборі Паризької Богоматері могло стати коротке замикання у частині будівлі, яка перебувала на реконструкції.

Експерти визначили кілька критичних точок в Соборі Паризької Богоматері, які необхідно негайно зміцнити після масштабної пожежі, щоб уникнути обвалення.