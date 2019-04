У столиці Франції горить легендарний Собор Паризької Богоматері

За деякими даними, пожежа могла розпочатися на будівельних лісах

В Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері. Про це повідомляє Reuters.

На кадрах з місця події видно густі клуби білого диму, що піднімається від даху будівлі. За деякими даними, пожежа могла початися на будівельних лісах.

У відділі пожежної охорони повідомили, що ведеться велика операція.

Before the news breaks, the Notre Dame is on fire. pic.twitter.com/fhSNcznCG2