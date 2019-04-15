У столиці Франції горить легендарний Собор Паризької Богоматері



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Горить собор Паризької Богоматері, 15 квітня 2019 року

За деякими даними, пожежа могла розпочатися на будівельних лісах

В Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері. Про це повідомляє Reuters.

На кадрах з місця події видно густі клуби білого диму, що піднімається від даху будівлі. За деякими даними, пожежа могла початися на будівельних лісах.

Notre dame de #Paris, panache du fumée jaune, le feu semble dévorer l’église toute entière pic.twitter.com/4zRcAr86Ng — Chrystèle Bazin (@chrystelebazin) 15 квітня 2019 р.

У відділі пожежної охорони повідомили, що ведеться велика операція.

Before the news breaks, the Notre Dame is on fire. pic.twitter.com/fhSNcznCG2 — Ashley (@AshhHuntington) 15 квітня 2019 р.

Представник мерії заявив в Twitter, що територія очищається. Інформація про потерпілих поки не надходила.

Собор Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі) (фр. Notre Dame de Paris ) — собор у Парижі (Франція), присвячений Діві Марії, матері Ісуса Христа, кафедральний храм Паризької архідієцезії. Один з найпрекрасніших витворів готичного мистецтва. Стоїть на острові Сіте, на місці першої християнської церкви Парижа, базиліки Святого Стефана.

Ця церква була побудована на місці галло-римського храму Юпітеру, що стояв тут за часів римської влади. Собор є п'ятинефною базилікою.

Висота будівлі становить 35 м, довжина — 130 м, ширина — 48 м. Висота дзвіниць — 69 м, вага дзвона Емануель у східній вежі — 15 тонн.