Пожежники: основу Собору Паризької Богоматері вдалось зберегти
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Пожежа не загрожує численним реліквіям, які зберігаються всередині
Основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати. Про це заявили у пожежній службі Парижа, повідомляє AFP.
«Головна структура Собору Паризької Богоматері «врятована і збережена» після пожежі», - йдеться у повідомленні.
Також представник собору Андре Фіно заявив Le Figaro, що пожежа в Соборі Паризької Богоматері не загрожує численним реліквіям, які зберігаються всередині.
За словами Фінно, усі священні предмети перебувають у ризниці, їм нічого не загрожує.
#BREAKING Notre-Dame's main structure is "saved and preserved" after fire.#NotreDame #Paris pic.twitter.com/eToNspGZXv— Notre-Dame Cathedral (@CathedraleNotre) 15 апреля 2019 г.
Раніше у МВС Франції повідомляли, що основу собору, можливо, не вдасться врятувати.
Як відомо, у понеділок ввечері у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері. Інформація про потерпілих поки не надходила.
Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі.
Президент Франції Еммануель Макрон скасував звернення до нації та відправився на місце пожежі біля Собору Паризької Богоматері.
Україна готова допомогти з реставрацією Собору Паризької Богоматері.