Пожежники: основу Собору Паризької Богоматері вдалось зберегти

Пожежа не загрожує численним реліквіям, які зберігаються всередині

Основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати. Про це заявили у пожежній службі Парижа, повідомляє AFP.

«Головна структура Собору Паризької Богоматері «врятована і збережена» після пожежі», - йдеться у повідомленні.

Також представник собору Андре Фіно заявив Le Figaro, що пожежа в Соборі Паризької Богоматері не загрожує численним реліквіям, які зберігаються всередині.

За словами Фінно, усі священні предмети перебувають у ризниці, їм нічого не загрожує.

#BREAKING Notre-Dame's main structure is "saved and preserved" after fire.#NotreDame #Paris pic.twitter.com/eToNspGZXv