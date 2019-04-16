Пожежники: основу Собору Паризької Богоматері вдалось зберегти



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Наслідки пожежі у Нотр-Дам де Парі

Пожежа не загрожує численним реліквіям, які зберігаються всередині

Основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати. Про це заявили у пожежній службі Парижа, повідомляє AFP.

«Головна структура Собору Паризької Богоматері «врятована і збережена» після пожежі», - йдеться у повідомленні.

Також представник собору Андре Фіно заявив Le Figaro, що пожежа в Соборі Паризької Богоматері не загрожує численним реліквіям, які зберігаються всередині.

За словами Фінно, усі священні предмети перебувають у ризниці, їм нічого не загрожує.

Раніше у МВС Франції повідомляли, що основу собору, можливо, не вдасться врятувати.

Як відомо, у понеділок ввечері у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері. Інформація про потерпілих поки не надходила.

Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі.

Президент Франції Еммануель Макрон скасував звернення до нації та відправився на місце пожежі біля Собору Паризької Богоматері.

Україна готова допомогти з реставрацією Собору Паризької Богоматері.