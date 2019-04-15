Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі
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За інформацією ЗМІ, загоряння виникло на даху собору, де проводили реставраційні роботи
Пожежу в Соборі Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі) досі не загасили, вогонь пошкодив шпиль, внаслідок чого той обвалився.
Відео моменту обвалення опублікували в соцмережах.
The moment #NotreDame’s spire fell pic.twitter.com/XUcr6Iob0b— Patrick Galey (@patrickgaley) 15 апреля 2019 г.
Як повідомляє Le Figaro, загоряння виникло на даху собору, де проводили реставраційні роботи.
Пожежу в Соборі Паризької Богоматері також прокоментував президент США Дональд Трамп.
«Так жахливо спостерігати за масштабною пожежею в Соборі Паризької Богоматері. Можливо, треба використати пожежні вертольоти. Треба діяти швидше!», - написав він у Twitter.
So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 апреля 2019 г.
Як відомо, у понеділок ввечері у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері. Інформація про потерпілих поки не надходила.
Собор Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі) (фр. Notre Dame de Paris) — собор у Парижі (Франція), присвячений Діві Марії, матері Ісуса Христа, кафедральний храм Паризької архідієцезії. Один з найпрекрасніших витворів готичного мистецтва. Стоїть на острові Сіте, на місці першої християнської церкви Парижа, базиліки Святого Стефана.
Ця церква була побудована на місці галло-римського храму Юпітеру, що стояв тут за часів римської влади. Собор є п'ятинефною базилікою.
Висота будівлі становить 35 м, довжина — 130 м, ширина — 48 м. Висота дзвіниць — 69 м, вага дзвона Емануель у східній вежі - 15 тонн.