Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі

За інформацією ЗМІ, загоряння виникло на даху собору, де проводили реставраційні роботи

Пожежу в Соборі Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі) досі не загасили, вогонь пошкодив шпиль, внаслідок чого той обвалився.

Відео моменту обвалення опублікували в соцмережах.

Як повідомляє Le Figaro, загоряння виникло на даху собору, де проводили реставраційні роботи.

Пожежу в Соборі Паризької Богоматері також прокоментував президент США Дональд Трамп.

«Так жахливо спостерігати за масштабною пожежею в Соборі Паризької Богоматері. Можливо, треба використати пожежні вертольоти. Треба діяти швидше!», - написав він у Twitter.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!