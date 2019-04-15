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    Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі

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    Пожежа у&nbsp;Соборі Паризької Богоматері - Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі
    Пожежа у Соборі Паризької Богоматері
    Фото: Le Figaro

    За інформацією ЗМІ, загоряння виникло на даху собору, де проводили реставраційні роботи

    Пожежу в Соборі Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі) досі не загасили, вогонь пошкодив шпиль, внаслідок чого той обвалився.

    Відео моменту обвалення опублікували в соцмережах.

    Як повідомляє Le Figaro, загоряння виникло на даху собору, де проводили реставраційні роботи.

    Пожежу в Соборі Паризької Богоматері також прокоментував президент США Дональд Трамп.

    «Так жахливо спостерігати за масштабною пожежею в Соборі Паризької Богоматері. Можливо, треба використати пожежні вертольоти. Треба діяти швидше!», - написав він у Twitter.

    Як відомо, у понеділок ввечері у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері. Інформація про потерпілих поки не надходила.

    Собор Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі) (фр. Notre Dame de Paris) — собор у Парижі (Франція), присвячений Діві Марії, матері Ісуса Христа, кафедральний храм Паризької архідієцезії. Один з найпрекрасніших витворів готичного мистецтва. Стоїть на острові Сіте, на місці першої християнської церкви Парижа, базиліки Святого Стефана.

    Ця церква була побудована на місці галло-римського храму Юпітеру, що стояв тут за часів римської влади. Собор є п'ятинефною базилікою.

    Висота будівлі становить 35 м, довжина — 130 м, ширина — 48 м. Висота дзвіниць — 69 м, вага дзвона Емануель у східній вежі - 15 тонн.

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