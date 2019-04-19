У Норд-Дамі існує загроза обвалення трьох частин собору



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Шпиль і дах Нотр-Даму повністю згоріли під час пожежі 15 квітня

Міністр культури Франції Франк Рістьє розповів, які роботи по зміцненню фасаду Нотр-Даму терміново ведуться

Експерти визначили кілька критичних точок в Соборі Паризької Богоматері, які необхідно негайно зміцнити після масштабної пожежі, щоб уникнути обвалення.

Про це повідомляє Le Figaro.

Перший критичний елемент розташований в північному трансепті (поперечний неф, - ред.) собору.

Трикутний елемент довжиною близько 15 метрів і вагою кілька тонн, який тягнеться по фасаду, більше не підтримується опорними балками даху.

«Сьогодні ввечері була проведена значна робота, щоб зміцнити верхню частину, спорудили щось на зразок опор», - сказав у четвер міністр культури Франції Франк Рістьє.

Цей елемент в разі падіння може призвести до обвалення значної частини північного фасаду.

Другий елемент, що викликає побоювання, - це західний фронтон. Він знаходиться між двома дзвіницями. Цим елементом закінчується західна частину даху нефа. Перекриття, на які він спирався, впали після пожежі.

«Він дуже крихкий, він нахиляється, особливо тому, що статуя ангела нагорі була настільки обпечена, що розкололася до самого кінця», - пояснив Рістьє.

Третій проблемний момент: кут південної дзвіниці, «який настільки нагрівся, що камені стали повністю аморфними, що існує ризик руйнування химер».

«Якщо вони впадуть, вони можуть поставити під загрозу великий орган, який до цих пір зберігся. Операція зі зняття химер вже почалася», - сказав міністр.

Нагадаємо, 15 квітня у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері.

Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі. Основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати.

Президент Франції Еммануель Макрон скасував звернення до нації та відвідав місце пожежі біля Собору Паризької Богоматері. Він пообіцяв відновити собор.

Головну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі, вдалося врятувати, але шпиль і дах собору повністю згоріли.

Причиною пожежі в Соборі Паризької Богоматері могло стати коротке замикання у частині будівлі, яка перебувала на реконструкції.

Джерело: Європейська правда