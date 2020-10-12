У США 10 тисяч норок загинули від Covid-19



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Тисячі норок загинули на звірофермах в американських штатах Юта і Вісконсин

Тисячі норок загинули на звірофермах в американських штатах Юта і Вісконсин

Тисячі норок загинули на звірофермах в американських штатах Юта і Вісконсин після серії спалахів коронавірусу.

Як повідомляє CNN, у Юті фермери втратили не менше 8 тисяч норок через Covid-19.

За словами ветеринара штату Юта Діна Тейлора, вірус вперше з’явився у тварин в серпні, незабаром після того, як в липні захворіли сільськогосподарські робітники.

Попередні дослідження показують, що вірус передавався від людини до тварини. При цьому інфікування людини від тварини не зафіксовано.

У п’ятницю, 10 жовтня, Кевін Хоффман, речник Міністерства сільського господарства, торгівлі й захисту споживачів штату Вісконсин, сказав CNN, що 2 тисячі норок померли від коронавірусу на фермі у Вісконсині.

Влада оголосила на фермі карантин. За даними Міністерства сільського господарства США, інші випадки смертей норок від коронавірусу були зафіксовані в Нідерландах, Іспанії та Данії.