Фахівці дали тривожний прогноз щодо цін на хліб в Україні



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Ціна на хліб в Україні скоро зміниться

Ціна на хліб в Україні скоро зміниться

В Україні через незвичну спекотну погоду спостерігається недобір врожаю, що може стати причиною зростання цін і дефіциту зерна на ринку.

Про це йдеться в матеріалі «Апострофа».

«Зменшення врожаю вплинуло на ціноутворення на продовольчу пшеницю. Зараз ціна зросла з 6 200 гривень за тонну (в серпні) до 7 200 гривень за тонну (у вересні) в портах з ПДВ», – розповів голова Асоціації аграріїв України Олександр Василевський.

При цьому, попри менший збір врожаю на 7-10 тонн, експорт зернових навпаки зростає.

«Експорт зерна у 2020/2021 маркетинговому році вже перейшов позначку в 9 мільйонів тонн», – повідомив президент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко.

При цьому треба відзначити, що в меморандумі про граничні експортні обсяги зерна, укладеному між Міністерством розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства та учасниками зернового ринку, закладені обсяги в розмірі 17,5 мільйона тонн пшениці, тоді як в минулому маркетинговому році на експорт пішло 15, 1 мільйона тонн.

Олександр Тараненко прогнозує, що така тенденція може призвести до зростання цін і дефіциту зерна на ринку. Якщо в країні виникнуть проблеми з борошном, то його доведеться завозити з інших країн. З огляду на девальвацію гривні, імпортне борошно теж буде коштувати значно дорожче.

І, якщо вартість пшениці не так сильно відбивається на споживчій ціні хліба (витрати складають лише 15% від загальної вартості), то ціна пшеничного продукту, тобто борошна, істотно позначиться на ціннику хлібобулочних виробів (40% собівартості хліба припадає саме на борошно).

За словами Олександра Тараненка, за останні два місяці на 30% подорожчали інші інгредієнти «головного продукту» країни – цукру і соняшникової олії.

Крім того, на вартість хліба впливає і коронавірус. Через епідеміологічну ситуацію виробники змушені витрачати більше коштів на пакування продукції, санітарні заходи та доставлення хлібобулочних виробів.