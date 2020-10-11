Трамп назвав чудодійним коктейль з антитіл, яким його лікували



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Трамп заявив, що отримав імунітет від коронавірусу

Трамп заявив, що почувається фантастично й отримав імунітет від коронавірусу

Президент США Дональд Трамп в неділю, 11 жовтня, заявив в ефірі телеканалу FOX News про те, що після хвороби отримав імунітет до коронавірусу і почувається чудово.

«Схоже, у мене тепер імунітет, може на тривалий час, може, короткостроково, ніхто не знає, але у мене тепер імунітет. Я почуваюсь фантастично, я, правда, почуваюсь чудово», – заявив Трамп.

За словами президента США, лікарі Білого дому підтвердили, що він більш не є розносником коронавірусу.

При цьому Трамп назвав чудодійним коктейль з антитіл, яким його лікували.

«Ці антитіла – просто чудо. Вони працюють неймовірно. Ми збираємося поширити їх по лікарнях країни, а в результаті по всьому світу, ми чекаємо зараз схвалення на їх використання в надзвичайних умовах, на це будуть потрібні не роки, а тижні», – сказав він.

«Те, що ми зробили за короткий термін – шість-сім місяців – неймовірно. Йдеться про лабораторії, ліки, терапії, я навіть не кажу про вакцину – це має бути феноменально, вони з’являться дуже скоро. Ми зробили те, що ніхто зробити не зміг», – додав президент США

За словами лікарів, президент приймав противірусний препарат ремдесівір, стероїд дексаметазон і експериментальний коктейль з антитіл виробництва компанії Регенерон.

Раніше у Британії назвали ймовірні осередки поширення коронавірусу.

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