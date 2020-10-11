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    У світі

    Вчені роз’яснили, як відрізнити кашель при коронавірусі від кашлю при застуді і грипі

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    <p>Науковці пояснили як відрізнити кашель при коронавірусі від кашлю при грипі чи застуді</p> - Вчені роз’яснили, як відрізнити кашель при коронавірусі від кашлю при застуді і грипі

    Науковці пояснили як відрізнити кашель при коронавірусі від кашлю при грипі чи застуді

    Якщо кашель триває понад 3-4 дні, наполегливо рекомендується проконсультуватися з лікарем

    Експерти пояснили як відрізнити кашель при коронавірусі від кашлю при грипі чи застуді, щоб розуміти які екстрені заходи треба вжити, щоб одужати.

    Про це повідомляє «Etimes».

    Дослідження, проведені в останні місяці, показують, що у більшості людей з легкими випадками коронавірусу розвинувся типовий кашель Covid – сухий, стійкий і хрипкий. Він спостерігається у багатьох пацієнтів як один з найбільш ранніх ознак коронавірусу.

    Безперервний сухий кашель – це коли при кашлі не виділяється мокрота або слиз, тому ви не відчуваєте, як слиз стікає по горлу. Кашель Covid часто викликає задишку і часто присутній разом з іншими симптомами коронавірусу, включаючи лихоманку і незрозумілу втому. Однак в деяких випадках стійкий сухий кашель може бути єдиною ознакою інфекції.

    Якщо кашель триває понад 3-4 дні й у вас розвиваються інші симптоми хвороби, включаючи жар, втому або задишку, наполегливо рекомендується проконсультуватися з лікарем.

    Нагадаємо, британські вчені назвали нові симптоми зараження коронавірусом. Серед них: біль в м’язах, підвищена втомлюваність і пухирі на ногах. Прояв симптомів залежить від віку інфікованих і особливостей організму.

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