Вчені роз’яснили, як відрізнити кашель при коронавірусі від кашлю при застуді і грипі



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Науковці пояснили як відрізнити кашель при коронавірусі від кашлю при грипі чи застуді

Якщо кашель триває понад 3-4 дні, наполегливо рекомендується проконсультуватися з лікарем

Експерти пояснили як відрізнити кашель при коронавірусі від кашлю при грипі чи застуді, щоб розуміти які екстрені заходи треба вжити, щоб одужати.

Про це повідомляє «Etimes».

Дослідження, проведені в останні місяці, показують, що у більшості людей з легкими випадками коронавірусу розвинувся типовий кашель Covid – сухий, стійкий і хрипкий. Він спостерігається у багатьох пацієнтів як один з найбільш ранніх ознак коронавірусу.

Безперервний сухий кашель – це коли при кашлі не виділяється мокрота або слиз, тому ви не відчуваєте, як слиз стікає по горлу. Кашель Covid часто викликає задишку і часто присутній разом з іншими симптомами коронавірусу, включаючи лихоманку і незрозумілу втому. Однак в деяких випадках стійкий сухий кашель може бути єдиною ознакою інфекції.

Якщо кашель триває понад 3-4 дні й у вас розвиваються інші симптоми хвороби, включаючи жар, втому або задишку, наполегливо рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Нагадаємо, британські вчені назвали нові симптоми зараження коронавірусом. Серед них: біль в м’язах, підвищена втомлюваність і пухирі на ногах. Прояв симптомів залежить від віку інфікованих і особливостей організму.

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