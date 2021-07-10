У США із почестями поховали 99-річного ветерана-українця

Усю війну Володимир Боднар пройшов у бойових діях на Тихому океані

У США із почестями поховали 99-річного ветерана Другої світової війни Володимира Боднаря, українця за походженням, який усю війну пройшов у бойових діях на Тихому океані. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Лев Хмельковський.

«В Українській православній церкві св. Андрія Первозваного митрофорний протоєрей Юрій Сівко відслужив панахиду за ветераном Другої світової війни Володимиром Боднарем, якого було поховано на меморіяльному цвинтарі при цьому храмі в Савт Бавнд Бруку, Нью-Джерзі. В. Боднареві було 99 років. Усю війну він пройшов у бойових діях на Тихому океані», – сказано у дописі.

На похорон прибула делегація Військово-морського флоту США, яку очолив командор Тіроні Краузе. Вояки провели церемонію прощання. Заспівала сурма, домовину вкрили Державним прапором США, який після урочистості вручили Дорі Гоман, в родині якої жив померлий ветеран.

«У прощанні брав участь командир Українських американських ветеранів в штаті Нью-Джерзі Михайло Грицак», – зазначає Лев Хмельковський.

Володимир Боднарь був сином православного священника. Після переможного завершення Другої світової війни він увесь час був активістом українського громадського життя, спершу став провідником у молодіжній організації Ukrainian Youth League of North America, далі – крайовим ад’ютантом організації «Українські американські ветерани», а також командиром Шостої ветеранської станиці. Усе життя він був діяльним членом організації «Американці в обороні людських прав в Україні», захищав репресованих у СРСР дисидентів, налагоджував допомогу для них. Чимало зробив для визнання урядом Канади Голодомору 1932-1933 рр. в Україні злочином комуністичного режиму. У Ньюарку й Ірвінгтоні він був англомовним секретарем Українського конґресового комітету Америки. Співав у хорі української православної церкви Вознесіння в Мейплвуді.

Раніше на Волині помер ветеран війни на Донбасі, колишній воїн Збройних сил України Андрій Косюр. Чоловіку було лише 34 роки.

Нещодавно також раптово помер заступник командира полку «Азов». 59-річний Олександр Павлюк був родом із селища Рокитне Рівненської області. Влітку 2014 року познайомився з бійцями «Азову», восени того ж року вступ у лави полку.