Побратими зазначили, що він був справжнім другом для кожного, умів згуртовувати людей і знаходив компроміси у будь-яких ситуаціях

У суботу, 5 червня, на 59-му році життя раптово помер заступник командира полку «Азов» з тилу Олександр Павлюк з позивним «Чак».

Про це повідомляє офіційний сайт полку «Азов».

«58-річний старший лейтенант відповідав за матеріально-технічне забезпечення наших воїнів. Він був справжнім другом для кожного – умів згуртовувати людей і знаходив компроміси у будь-яких ситуаціях», – заявили у «Азові».

Родом Олександр Павлюк був зі смт Рокитне Рівненської області. Влітку 2014 року познайомився з бійцями «Азову», восени того ж року вступ у лави полку.

«Спочатку Чак виконував обов’язки обозного в третій сотні полку, потім був заступником по техніці. Боєць віддано служив та професійно виконував свої обов’язки, тож згодом став заступником командира полку з тилу. Унікальні організаційні здібності Чака дозволили практично створити і організувати з нуля тилове забезпечення полку, за час служби відновлено та побудовано військові містечка під потреби життєдіяльності підрозділів. Переважна більшість інфраструктурних об’єктів на той час побудована силами «Азову» коштом допомоги волонтерів, залучених завдяки діяльності Олександра Павлюка», – розповіли у «Азові».

За час своєї відданої служби Олександр Павлюк був неодноразово нагороджений високими відзнаками, зокрема нагрудним знаком «За доблесну службу», грамотою від Верховної Ради, нагрудним знаком «За відзнаку в службі», вогнепальною зброєю та орденом Данила Галицького.

Нагадаємо, 6 червня, на Донбасі військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

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