Раптово помер 34-річний ветеран АТО Андрій Косюр

На Волині помер ветеран війни на Донбасі, колишній воїн Збройних сил України Андрій Косюр. Чоловіку було лише 34 роки.

Відомо, що чоловік був родом із Луцька, він народився 4 грудня 1986 року. У військового залишився малолітній син Давид.

Косюр проходив строкову службу під час першої хвилі мобілізації у 51-ій бригаді ЗСУ у 2014 році. У захисника були серйозні проблеми із організмом у фазі сну. Він тривалий час боровся із ними у Волинській обласній клінічній лікарні, госпіталі ветеранів війни, проходив дослідження в лабораторії сну. Так, коли чоловік засинав, у нього зупинялося дихання і наставала нестача кисню в організмі.

Напередодні також раптово помер заступник командира полку «Азов». 59-річний Олександр Павлюк був родом із селища Рокитне Рівненської області. Влітку 2014 року познайомився з бійцями «Азову», восени того ж року вступ у лави полку.

Нагадаємо, 6 червня, на Донбасі військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Захисник отримав бойове травмування. Йому було надано необхідну медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника – середньої тяжкості.



