Раптово помер 34-річний ветеран АТО Андрій Косюр
У захисника були серйозні проблеми із організмом у фазі сну
На Волині помер ветеран війни на Донбасі, колишній воїн Збройних сил України Андрій Косюр. Чоловіку було лише 34 роки.
Відомо, що чоловік був родом із Луцька, він народився 4 грудня 1986 року. У військового залишився малолітній син Давид.
Косюр проходив строкову службу під час першої хвилі мобілізації у 51-ій бригаді ЗСУ у 2014 році. У захисника були серйозні проблеми із організмом у фазі сну. Він тривалий час боровся із ними у Волинській обласній клінічній лікарні, госпіталі ветеранів війни, проходив дослідження в лабораторії сну. Так, коли чоловік засинав, у нього зупинялося дихання і наставала нестача кисню в організмі.
Напередодні також раптово помер заступник командира полку «Азов». 59-річний Олександр Павлюк був родом із селища Рокитне Рівненської області. Влітку 2014 року познайомився з бійцями «Азову», восени того ж року вступ у лави полку.
Нагадаємо, 6 червня, на Донбасі військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Захисник отримав бойове травмування. Йому було надано необхідну медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника – середньої тяжкості.