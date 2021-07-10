Туркменістан стягує військову техніку до кордону з Афганістаном

Західна коаліція при цьому надалі виводить свої війська з країни

Після того як 8 липня 2021 року неподалік від туркменського міста Серхетабад (колишня Кушка), що на кордоні з Афганістаном, відбулися перестрілки й було чутно вибухи, Ашгабад почав передислокацію туди важкої техніки власного Міністерства оборони.

Також відомо про підняття по тривозі прилеглих туркменських військових частин та початок евакуації мирного населення, – повідомляє Turkmen.news.

Атаки на суверенну територію Туркменістану приписуються афганському ісламістському рухові «Талібан».

«Окрім того, протягом кількох останніх днів в районі вирував «афганець» – сухий курний вітер, що обмежував видимість й не давав можливості повноцінно використовувати бойову авіацію», – зазначає видання.

Учора, 9 липня, авторитетний афганський портал TOLO сповістив про загарбання талібами міста Торгунді (провінція Герат).

Торгунді межує з Серхетабадом через туркменсько-афганський державний кордон.

На додачу, 9 липня представники «Талібану» даліи пресконференцію в Москві (як і палестинський ХАМАС, це часті й шановані гості в столиці РФ), на якій заявили про контроль над 85% афганскьої території.

Західна коаліція при цьому надалі виводить свої війська з країни.

Нагадаємо, що днями Україна вивела військових з Афганістану, де вони брали участь у місії НАТО «Рішуча підтримка». Також останні 20 військових із контингенту, що раніше налічував понад 1100 осіб, вивела Німеччина.

Після початку виведення американських військ рух «Талібан» перейшов у масштабний наступ по всій території країни.

Як повідомлялося, Таджикистан мобілізує резервістів через загострення на кордоні.