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    Туркменістан стягує військову техніку до кордону з Афганістаном

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    Атаки на суверенну територію Туркменістану приписуються афганському ісламістському рухові &laquo;Талібан&raquo; - Туркменістан стягує військову техніку до кордону з Афганістаном

    Атаки на суверенну територію Туркменістану приписуються афганському ісламістському рухові «Талібан»

    Фото Turkmen.news

    Західна коаліція при цьому надалі виводить свої війська з країни

    Після того як 8 липня 2021 року неподалік від туркменського міста Серхетабад (колишня Кушка), що на кордоні з Афганістаном, відбулися перестрілки й було чутно вибухи, Ашгабад почав передислокацію туди важкої техніки власного Міністерства оборони.

    Також відомо про підняття по тривозі прилеглих туркменських військових частин та початок евакуації мирного населення, – повідомляє Turkmen.news.

    Атаки на суверенну територію Туркменістану приписуються афганському ісламістському рухові «Талібан».

    «Окрім того, протягом кількох останніх днів в районі вирував «афганець» – сухий курний вітер, що обмежував видимість й не давав можливості повноцінно використовувати бойову авіацію», – зазначає видання.

    Учора, 9 липня, авторитетний афганський портал TOLO сповістив про загарбання талібами міста Торгунді (провінція Герат).

    Торгунді межує з Серхетабадом через туркменсько-афганський державний кордон.

    На додачу, 9 липня представники «Талібану» даліи пресконференцію в Москві (як і палестинський ХАМАС, це часті й шановані гості в столиці РФ), на якій заявили про контроль над 85% афганскьої території.

    Західна коаліція при цьому надалі виводить свої війська з країни.

    Нагадаємо, що днями Україна вивела військових з Афганістану, де вони брали участь у місії НАТО «Рішуча підтримка». Також останні 20 військових із контингенту, що раніше налічував понад 1100 осіб, вивела Німеччина.

    Після початку виведення американських військ рух «Талібан» перейшов у масштабний наступ по всій території країни.

    Як повідомлялося, Таджикистан мобілізує резервістів через загострення на кордоні.

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    Теги: коаліція США НАТО війна Афганістан Таджикистан Туркменістан Талібан ХАМАС кордон населення
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    Туркменістан стягує військову техніку до кордону з Афганістаном