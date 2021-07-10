Для кого найбільш смертоносним є новий штам Covid-19 «Дельта»: висновки науковців

Штам Covid-19 «Дельта» зараз практично повністю витіснив «Альфа» з циркуляції у Великобританії

Із появою нових варіантів «Альфа» і «Дельта» зростає частка повторних інфікувань

На початок літа штам Covid-19 «Дельта» практично повністю витіснив «Альфа» з циркуляції у Великобританії. Аналіз того, як поводить себе вірус у країні, опублікував на своїй сторінці у Facebook лікар-імунолог Андрій Волянський.

Так, згідно із дослідженнями англійців, частіше хворіють молоді люди 10-29 років.

«Зі 150 тисяч підтверджених випадків «Альфа» за 4 місяці (лютий – червень) померло 1616 осіб (летальність 1,1%), з 123,6 тисяч підтверджених «Дельта» – 257 осіб (0,2%).

Серед померлих від «Дельта» 231 випадок припав на вікову групу 50+, летальність склала 1,9%, 26 – на людей молодше 50 років (летальність 0,024%)», – ідеться у дописі.

Андрій Волянський також вказує, що помирали як щеплені, так і нещеплені хворі, однак є категорія недужих, у якій летальність була значно вищою.

«Вакцинальний статус – 72 тисячі з 123 тисяч хворих були не щеплені, 11 тисяч щеплені двічі. Серед померлих 92 особи були невакцинованих, 118 – вакциновані двічі, 45 осіб отримали одну дозу. Для нещеплених людей старше 50 років летальність «Дельта» склала 5,6% (71 смерть на 1 267 випадків), для щеплених старше 50 – 1,6% (158 з 10 тисяч). Для людей молодше 50 вакцинальний статус ролі не грав, вмирав 1 людина з трьох тисяч хворих», – пише Волянський.

У дослідженні також вказано, що фіксували випадки повторного інфікування, навіть у осіб, які отримали дві дози вакцини.

«У дослідження Siren були включені 44,5 тисячі медпрацівників Великобританії (35,7 тисяч на Англії). Ця вибірка цікава тим, що 95% включених вакциновані і кожні два тижні їм робили ПЛР-тест. Частота позитивних ПЛР після затишшя в березні-квітні знову почала зростати в кінці травня. 9813 чоловік мали докази інфікування. Було зафіксовано 256 випадків повторного інфікування (2,6%), при цьому 15 з 16 повторних випадків в квітні-червні відбулися через два тижні або більше після другої дози вакцини», – вказано у дописі.

Таким чином, летальність «Дельта» серед нещеплених людей старше 50 років у кілька разів вища, ніж серед вакцинованих – 5,6% проти 1,6%, підсумовує Андрій Волянський. Крім того, із появою нових варіантів «Альфа» і «Дельта» зростає частка повторних інфікувань.

«Не можна екстраполювати дані Великобританії на Україну! У нас менша частка населення перехворіла і значно менша – вакцинована. Тому летальність буде вище. Необхідно вакцинувати 50+», – робить висновок імунолог.

Раніше гендиректор Центру громадського здоров'я МОЗ Роман Родина заявив, що в Україні існує загроза розповсюдження штаму коронавірусу «Дельта». Він нагадав, що зараз кордони в Україні поки не закриті.

Також, головний інфекціоніст США назвав штам «Дельта» «більш смертоносним».

Зазначимо, прем'єр-міністр Португалії Антоніо Коста у вівторок, 7 липня, заявив, що в країні почалася четверта хвиля пандемії коронавірусу. Він зазначив, що в країні «Дельта» штам став причиною майже 90% нових випадків захворювання.







