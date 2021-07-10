«Я повернувся». Вакарчук зробив гучне повідомлення

Шанувальники вітали повернення Вакарчука на велику сцену, однак знайшлися і такі, що дорікали через невдалий похід у ВР

Напередодні група «Океан Ельзи» зіграла рокенрольний сет на Atlas Weekend

Фронтмен гурту «Океан Ельзи» та екснардеп від партії «Голос» Святослав Вакарчук повернувся на велику сцену. Напередодні група зіграла рокенрольний сет на Atlas Weekend. Знімок виступу Вакарчук опублікував на своїй сторінці у Facebook, підписавши його «Я повернувся!».

Водночас у коментарях думки користувачів розділилися. Одні вітали повернення артиста до виступів та активної творчості, інші ж вказували на те, що він негідно вчинив зі своїми виборцями, коли покинув Верховну Раду.

«Співайте,пане Славко, співайте! З Вашими піснями щодень! Удачі Вам!»

«Так, повернувся, але шани як до патріота України не повернути», – пишуть під знімком.

Раніше відомий український музикант, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук повідомив, що розлучився зі своєю цивільною дружиною Лялею Фонарьовою. Пара розбіглася після більш ніж 20 років «щасливого і насиченого радістю життя».

Також Вакарчук заявляв, що не хоче, щоб його особисте життя ставало надбанням громадськості.

Нагадаємо, Гриценко ошелешив Вакарчука заявивши «Нєхрєн йти ні в парламент, ні в уряд» (відео).

До слова, партія «Голос» веде 175 кандидатів в народні депутати в загальнодержавному окрузі. Центральна виборча комісія опублікувала на сайті відповідний партійний список.

Варто відзначити, що Вакарчук допустив, що піде у виконавчу владу.

Як повідомлялося, Вакарчук у Харкові обмовився про «російський Крим».