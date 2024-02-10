У сша літак упав на трасу і врізався в авто: є загиблі (фото, відео)

Фото з місця авіатрощі у Флориді

Імовірно, в літака відмовили два двигуни при заході на посадку в аеропорт Неаполя

Невеликий приватний літак упав на шосе у Флориді в США. Щонайменше двоє людей загинули. Про це повідомляє ABC News.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними Федерального управління цивільної авіації США, літак Bombardier Challenger 600 упав на автомагістраль поблизу Неаполя та зіштовхнувся з автомобілем приблизно о 15:15. за місцевим часом. На борту літака перебувало п’ятеро людей. Вони летіли з аеропорту Університету штату Огайо в Колумбусі.

У результаті авіатрощі двоє з них – загинули, ще троє людей вижили, але їхній стан невідомий.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«За попередньою інформацією, пілот повідомив по радіо, що в літака відмовили два двигуни при заході на посадку в аеропорт Неаполя», − стверджує місцева влада.

Після катастрофи на місці падіння літака було видно велику пожежу і хмару чорного диму. Також очевидці бачили пошкоджену вантажівку на узбіччі шосе.

Нагадаємо, що колишній президент Чилі Себастьян Піньєра загинув в авіакатастрофі. У гелікоптері, що розбився, було чотири людини.