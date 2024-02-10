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У сша літак упав на трасу і врізався в авто: є загиблі (фото, відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У сша літак упав на трасу і врізався в авто: є загиблі (фото, відео)
Фото з місця авіатрощі у Флориді
фото: JoeBlow_808/X

Імовірно, в літака відмовили два двигуни при заході на посадку в аеропорт Неаполя

Невеликий приватний літак упав на шосе у Флориді в США. Щонайменше двоє людей загинули. Про це повідомляє ABC News.

За даними Федерального управління цивільної авіації США, літак Bombardier Challenger 600 упав на автомагістраль поблизу Неаполя та зіштовхнувся з автомобілем приблизно о 15:15. за місцевим часом. На борту літака перебувало п’ятеро людей. Вони летіли з аеропорту Університету штату Огайо в Колумбусі.

У результаті авіатрощі двоє з них – загинули, ще троє людей вижили, але їхній стан невідомий.

«За попередньою інформацією, пілот повідомив по радіо, що в літака відмовили два двигуни при заході на посадку в аеропорт Неаполя», − стверджує місцева влада.

Після катастрофи на місці падіння літака було видно велику пожежу і хмару чорного диму. Також очевидці бачили пошкоджену вантажівку на узбіччі шосе.

Нагадаємо, що колишній президент Чилі Себастьян Піньєра загинув в авіакатастрофі. У гелікоптері, що розбився, було чотири людини. 

Теги: США авіакатастрофа літак

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