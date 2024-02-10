У сша літак упав на трасу і врізався в авто: є загиблі (фото, відео)
Імовірно, в літака відмовили два двигуни при заході на посадку в аеропорт Неаполя
Невеликий приватний літак упав на шосе у Флориді в США. Щонайменше двоє людей загинули. Про це повідомляє ABC News.
За даними Федерального управління цивільної авіації США, літак Bombardier Challenger 600 упав на автомагістраль поблизу Неаполя та зіштовхнувся з автомобілем приблизно о 15:15. за місцевим часом. На борту літака перебувало п’ятеро людей. Вони летіли з аеропорту Університету штату Огайо в Колумбусі.
У результаті авіатрощі двоє з них – загинули, ще троє людей вижили, але їхній стан невідомий.
«За попередньою інформацією, пілот повідомив по радіо, що в літака відмовили два двигуни при заході на посадку в аеропорт Неаполя», − стверджує місцева влада.
Після катастрофи на місці падіння літака було видно велику пожежу і хмару чорного диму. Також очевидці бачили пошкоджену вантажівку на узбіччі шосе.
Нагадаємо, що колишній президент Чилі Себастьян Піньєра загинув в авіакатастрофі. У гелікоптері, що розбився, було чотири людини.
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