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Вибухи на Київщині, адміністрація Байдена звернулася до спікера Палати представників: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Вибухи на Київщині, адміністрація Байдена звернулася до спікера Палати представників: головне за ніч
Спікер Палати представників Майк Джонсон
фото з відкритих джерел

Адміністрація Байдена закликала спікера Конгресу Джонсона ухвалити угоду про кордон

У ніч проти 30 січня у Київській області пролунали вибухи. Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена закликала спікера Палати представників Майка Джонсона забезпечити ухвалення угоди щодо посилення безпеки на американському кордоні з Мексикою. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 30 січня, щоб ви були в курсі головних подій.

Вибухи на Київщині

У ніч проти 30 січня у Київській області пролунали вибухи. Зафіксовано рух ворожих безпілотників, в регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє Київська ОВА.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про кілька груп ворожих ударних БПЛА в Черкаській області, які рухалися в напрямку Вінницької та Київської областей.

Посли ЄС підтримали використання заморожених активів РФ на користь України

Постійні представники країн Євросоюзу досягли згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні. Про це повідомляє головування Бельгії у Раді Європейського союзу та кореспондент «Радіо Свобода» у Брюсселі Рікард Йозвяк у Twitter.

У бельгійському головуванні зазначили без подробиць, що посли ЄС «погодили в принципі пропозицію щодо використання надприбутків, пов'язаних зі знерухомленими активами, для підтримки відновлення України».

Водночас Рікард Йозвяк уточнив, що посли Євросоюзу своїм рішенням дозволили переказати доходи від російських активів на окремий рахунок.

«Тепер залишилося домовитися про наступний крок – фактичне відправлення грошей в Україну», – додав він.

Радник Байдена провів переговори з главою МЗС Китаю щодо війни РФ проти України

Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван обговорив із главою МЗС Китаю Ван І низку питань, зокрема російську війну проти України. Про це повідомив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу.

Кірбі зазначив, що закрита зустріч Саллівана і Ван І тривала понад 12 годин. Стороги оцінили прогрес у ключових питаннях після переговорів між президентом США Джо Байденом та китайським лідером Сі Цзіньпінем ще в листопаді.

Сторони також провели конструктивні дискусії щодо глобальних та регіональних питань, у тому числі пов’язаних з війною Росії проти України, Близький Схід, КНДР, Південно-Китайське море.

Адміністрація Байдена закликала спікера Палати представників ухвалити угоду про кордон

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена закликала спікера Палати представників Майка Джонсона забезпечити ухвалення угоди щодо посилення безпеки на американському кордоні з Мексикою. Про це заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінгу у Вашингтоні.

«Ми сумлінно працювали над досягненням реального прогресу в одному з найважливіших питань, яке стоїть перед нами - гарантування безпеки нашого кордону. Тепер потрібно, щоби спікер Джонсон зробив крок зі свого боку і забезпечив визначені у нашому запиті повноваження й ресурси», – сказала Карін Жан-П’єр.

Речниця Білого дому нагадала, що Республіканська партія активно висловлювалася за виділення нових ресурсів на безпеку кордону з Мексикою, причому на цьому наголошувала безпосередньо адміністрація Трампа. І наголосила, що угода, над якою працювали республіканці та демократи в Сенаті, а також Білий дім, забезпечує необхідні для цього заходи.

Карін Жан-П’єр також підкреслила, що президент готовий підписати законопроєкт у тому вигляді, як він був узгоджений за результатами кількох місяців переговорів. Тож, за її словами, спікер Джонсон повинен надати нинішній адміністрації фінансування і повноваження для того, щоби розв’язати проблему на кордоні.

Пентагон повідомив про наслідки атаки на базу США в Йорданії

Міністерство оборони США оприлюднило імена та військові ранги трьох загиблих та повідомило про поранення понад 40 бійців унаслідок атаки БПЛА, до якої причетне угруповання «Катаїб Хезболла». З відповідною заявою виступила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає «Укрінформ».

«Стосовно кількості поранених – зараз, за нашими оцінками, їх понад 40», – сказала представниця міноборони США.

Вона припустила, що ця цифра може зрости, оскільки багато військових повідомляють про наявність симптомів контузії пізніше.

Сінгх розповіла про загиблих американських військових. Це 46-річний сержант Вільям Ріверс, 24-річний спеціаліст Кеннеді Сандерс та 23-річна спеціалістка Бреонна Моффетт. Всі вони були військовослужбовцями 718-ї інженерної роти резервістів.

Заступниця речника Пентагону також уточнила, що відповідальність за атаку покладається на угруповання «Катаїб Хезболла», підтримуване Корпусом вартових ісламської революції Ірану. Однак, за її словами, збір та аналіз даних щодо тих, хто також може бути причетним, триває.

Теги: Київщина Україна США законопроєкт Сі Цзіньпін президент фінансування військові Адміністрація Президента

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