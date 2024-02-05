На що спроможна авіація Росії під санкціями: аналіз The Wall Street Journal

Санкції, запроваджені проти російських авіакомпаній, значно ускладнили підтримання льотної придатності літаків та їх технічного стану

Американська газета-щотижневик The Wall Street Journal проаналізувала стан авіаційних можливостей Російської Федерації та кількості інцидентів в небі, коли російські літаки палали, йшли на аварійні посадки, ледь не «ховали» весь салон пасажирів через недієздатні мотори або ж інші старі (зламані) деталі. Про це пише The Wall Street Journal.

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Зокрема, у січні борт S7 Airlines (Boeing 737-800) зупинився на злітній смузі під час розгону, що поставило під загрозу життя 160 пасажирів. Однак, вказують джерела, у Росії відсутня можливість придбати необхідні запасні частини на Заході, і власний виробничий потенціал обмежений, заявляє Генрі Гурджі, директор зі стратегії та політики безпеки Фонду безпеки польотів.

Також показовий випадок стався у вересні 2023 року, коли під час рейсу 1383 «Уральських авіаліній» (до Омська) виникла технічна несправність гідравліки у літаку Airbus A320. Тоді пілоти саджали його «на ходу», під ризиком також опинилися 165 осіб салону, пригадує газета.

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Зазначається, що це лише одиничні приклади з цілої серії випадків, коли у РФ фіксували проблеми з авіаційною безпекою, акцентує видання. Це свідчить про те, що західні санкції працюють.

Якщо у 2022 році було зафіксовано 36 інцидентів через «проблемні» літаки РФ, то у 2023 році - це удвічі більший результат. Йдеться про 74 інциденти з літаками, розрахованими на 19 пасажирів і більше, пише газета, посилаючись на інформацію німецької авіаційної бази даних Jacdec.

Дані свідчать по те, що на кожні 100 тисяч вильотів російських літаків доводилося приблизно 9,9 небезпечних ситуацій. У 2022 році на аналогічну кількість можна було казати лише про 5 ситуацій, а у 2019 році йшлось про 4,5 випадки, проаналізував WSJ (висновок газета зробила, опираючись на записи регулярних польотів компанії Cirium, яка займається авіаційними даними).

Незважаючи на те, що в більшості випадків вдалося уникнути серйозних травм чи катастроф, експерти з безпеки застерігають, що постійні механічні проблеми представляють серйозний ризик для пасажирів та підвищують тиск на пілотів, що може призвести до більш серйозних інцидентів.

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У даному контексті російське небо стає центральною темою в усій авіаційній галузі. Відзначається, що під впливом санкцій цивільна авіація РФ може остаточно зіткнутися з надто великим тиском. Про ці проблеми країни-окупанта висловився генеральний директор литовської авіаційної консалтингової компанії Friendly Avia Support, Олександр Ланецький.

Наразі небо Росії – у центрі уваги усієї авіаційної галузі. Очікується, що під тиском санкцій цивільна авіація РФ остаточно «зламається». Про проблеми країни-окупанта пригадав генеральний директор литовської авіаційної консалтингової компанії Friendly Avia Support Олександр Ланецький.

«Санкції, запроваджені проти російських авіакомпаній, значно ускладнили підтримання льотної придатності літаків та їх технічного стану... Проблеми, що накопичуються, викликають занепокоєння щодо безпеки польотів», – сказав він.

The Wall Street Journal пише, що, звісно, не всі інциденти в небі РФ можна пов'язати із дією санкцій. Завжди є ймовірність, що в якійсь ситуації причиною небезпеки були птахи, або ж літаки не вилітали тому, що на злітну смугу раптово вибігав собака тощо.

Цікаво, що у статистиці інцидентів у небі дані Jacdec охоплюють падіння літака, на якому перебував очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин (його борт впав у Тверській області 23 серпня 2023 року), вказує WSJ.

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Але, попри усі можливі винятки з правил та туманні історії, експерти на Заході єдині у думці: під впливом санкцій авіафлот Росії особливо вразливий. Він страждає від дефіциту шасі та гальм, а РФ вимушено відправляє свої борти на технічне обслуговування до Ірану, пише щотижневик.

Стверджується, що така ситуація грає не на користь РФ і щодо здатності навчати нових пілотів і проводити необхідні курси підвищення кваліфікації. Втративши доступ до західних посібників, необхідних для проведення перевірок, деякі російські інженери авіакомпаній розробили власні програми ремонту і технічного обслуговування, сказав Ланецький WSJ. За його словами, ці «імпровізовані підходи» викликають занепокоєння, адже здатні ще більше зашкодити безпеці у небі Росії.

Раніше повідомлялося, що у армії Російської Федерації проблеми з технікою та боєприпасами. Окупантам доводиться діставати запаси часів СРСР.