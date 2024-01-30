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ЗСУ знищили російський Су-34

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ знищили російський Су-34
фото ілюстративне

Від початку повномасштабної війни Росія втратила 332 літаки та 324 гелікоптери

Українські війська знищили російський винищувач Су-34 у Луганській області. Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

За його словами, ЗСУ збили винищувач-бомбардувальник росіян Су-34 над Луганською областю в понеділок, 29 січня.

Загалом, за даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила 332 літаки та 324 гелікоптери.

Триває 706-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 20 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по двох засобах протиповітряної оборони, чотирьох артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника.

Теги: ЗСУ літак

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