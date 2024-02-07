Експрезидент Чилі загинув в авіакатастрофі

Причини падіння гелікоптера наразі встановлюються

Колишній президент Чилі Себастьян Піньєра загинув в авіакатастрофі. У гелікоптері, що розбився, було чотири людини. Про це пише CNN.

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Гелікоптер розбився в регіоні Лос-Ріос на півдні Чилі, йдеться у заяві офісу експрезидента. Міністерка внутрішніх справ Чилі Кароліна Тоха повідомила, що на борту було чотири людини, троє з яких пережили аварію та перебувають у безпеці.

За попередніми даними, гелікоптер впав у воду через кілька хвилин після зльоту. Причини його падіння наразі встановлюються. Під час аварії в цьому районі йшов сильний дощ, але невідомо, чи стала причиною аварії погода.

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Тіло Піньєра знайшов чилійський флот. Кароліна Тоха зазначила, що тіло експрезидента було витягнуто з озера поблизу міста Лаго Ранко.

Себастьян Піньєра – чилійський економіст, бізнесмен і політик, 34-й та 36-й президент Чилі (2010-2014 та 2018-2022 роки). Він був консервативним політиком, а також бізнесменом-мільярдером, одним із найбагатших людей у Чилі. Експрезиденту Чилі було 74 роки.

Президент Чилі Габріель Борік оголосив у країні національний траур через загибель Себастьяна Піньєра.

«Уряд країни висловлює свій шок у зв’язку з цією трагедією, підтримує на знак солідарності родину колишнього президента, його близьких, а також усіх чилійців», – йдеться у заяві міністерки внутрішніх справ Чилі.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття близьким колишнього президента Чилі.

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«Сумні новини з Чилі. Колишній Президент Себастьян Піньєра загинув унаслідок аварії гелікоптера. Памʼятаємо його рішучу позицію щодо засудження повномасштабного вторгнення Росії та на підтримку України. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблого та чилійському народу», – написав президент Зеленський у соцмережі Х.

Нагадаємо, у неділю, 4 лютого, помер президент Намібії Хаге Гейнгоб. Йому було 82 роки.

До слова, Букінгемський палац оголосив, що у короля Чарльза ІІІ діагностували рак. Король продовжить виконувати державні обов'язки, але на час лікування відійде від публічної діяльності.