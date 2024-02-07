Експрезидент Чилі загинув в авіакатастрофі
Причини падіння гелікоптера наразі встановлюються
Колишній президент Чилі Себастьян Піньєра загинув в авіакатастрофі. У гелікоптері, що розбився, було чотири людини. Про це пише CNN.
Гелікоптер розбився в регіоні Лос-Ріос на півдні Чилі, йдеться у заяві офісу експрезидента. Міністерка внутрішніх справ Чилі Кароліна Тоха повідомила, що на борту було чотири людини, троє з яких пережили аварію та перебувають у безпеці.
За попередніми даними, гелікоптер впав у воду через кілька хвилин після зльоту. Причини його падіння наразі встановлюються. Під час аварії в цьому районі йшов сильний дощ, але невідомо, чи стала причиною аварії погода.
Тіло Піньєра знайшов чилійський флот. Кароліна Тоха зазначила, що тіло експрезидента було витягнуто з озера поблизу міста Лаго Ранко.
Президент Чилі Габріель Борік оголосив у країні національний траур через загибель Себастьяна Піньєра.
«Уряд країни висловлює свій шок у зв’язку з цією трагедією, підтримує на знак солідарності родину колишнього президента, його близьких, а також усіх чилійців», – йдеться у заяві міністерки внутрішніх справ Чилі.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття близьким колишнього президента Чилі.
«Сумні новини з Чилі. Колишній Президент Себастьян Піньєра загинув унаслідок аварії гелікоптера. Памʼятаємо його рішучу позицію щодо засудження повномасштабного вторгнення Росії та на підтримку України. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблого та чилійському народу», – написав президент Зеленський у соцмережі Х.
Нагадаємо, у неділю, 4 лютого, помер президент Намібії Хаге Гейнгоб. Йому було 82 роки.
До слова, Букінгемський палац оголосив, що у короля Чарльза ІІІ діагностували рак. Король продовжить виконувати державні обов'язки, але на час лікування відійде від публічної діяльності.
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