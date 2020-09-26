У США назвали самий «потворний» літак в світі



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Польський літак M-15 Belphegor

Літальні апарати, що розроблялися країнами Варшавського договору, зазвичай не відрізнялися красою

Польський літак M-15 Belphegor є самим «потворним» у світі, пише Popular Mechanics.

Видання запевняє, що літальні апарати, що розроблялися країнами Варшавського договору, зазвичай не відрізнялися красою. Згідно з виданням Popular Mechanics, реактивний сільськогосподарський літак, створений в Польщі в 1970-і роки, був «надзвичайно потворним».

Popular Mechanics нагадує, що M-15 Belphegor повинен був замінити радянський легкий літак Ан-2, проте вийшов гірше свого попередника.

«M-15 Belphegor вміщував трохи менш ніж три тонни пестицидів у двох величезних пілонах і розсіював їх за допомогою стиснутого повітря. Двигун був піднятий над системою розпилення хімікатів, щоб уникнути змішування вихлопних газів з випущеним пестицидом», – нагадує видання.

Журнал пише, що M-15 Belphegor «виявився великим розчаруванням», оскільки був погано спроєктований. Popular Mechanics запевняє, що M-15 Belphegor виявився «найповільнішим літаком у світі» і «найважчим біпланом у світі».

Нагадаємо, на Харківщині розбився військовий літак Ан-26.

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