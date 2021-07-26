У США піщана буря спровокувала масштабне ДТП: є загиблі та поранені (фото, відео)

За даними поліції, смертельні аварії сталися близько 16:30 за місцевим часом

Патрульні повідомили, що 20 машині потрапили в аварію

В американському штаті Юта внаслідок піщаної бурі, яка спричинила ДТП, загинуло семеро осіб, ще троє перебувають у критичному стані. Про це повідомляє abc4.com.

«Правоохоронці підтверджують, що 7 людей загинули внаслідок низки аварій після піщаної бурі в окрузі Міллард. Троє людей залишаються у важкому стані», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що аварію спричинив сильний вітер, який підняв піщану або пилову бурю, спричинивши погіршення видимості на проїжджій частині. Патрульні повідомили про 20 транспортних засобів, які потрапили в інцидент.

За даними поліції, смертельні аварії сталися близько 16:30 за місцевим часом на федеральній трасі №15 біля 152-го колійного знака між з'їздами Медов і Канош за приблизно 258 км на південь від Солт-Лейк-Сіті.

Як повідомляє The Guardian, 25 липня шосе залишили частково закритим, а рух транспорту частково перенаправили навколо місця аварії.

Додається, що територія середнього заходу та північного сходу США, де мешкають близько 90 млн американців, останнім часом зазнає руйнівних вітрів із торнадо, потужного граду, злив та повеней.

Нагадаємо, з 12-ї години 26 липня на автомобільних дорогах Житомирської та Кіровоградської областей, а також у містах Кропивницький та Харків запрацюють камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.