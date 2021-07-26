Сьогодні на дорогах починають працювати нові камери. Де встановлено комплекси
Комплекс автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху
З 26 липня в Україні починають працювати нові комплекси автоматичної фіксації поршень правил дорожнього руху
З 12-ї години 26 липня на автомобільних дорогах Житомирської та Кіровоградської областей, а також у містах Кропивницький та Харків запрацюють камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Нижче вказано, в яких місцях встановлено нові комплекси.
Де з’явилися камери
Кіровоградська область:
- на 248 км+169 автодороги М-05 у напрямку м. Одеса (обмеження швидкості 110 км/год);
- на 253 км+462 автодороги М-05 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год).
Житомирська область:
- на 94 км+461 автодороги М-06 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год);
- на 94 км+686 автодороги М-06 у напрямку м. Житомир (обмеження швидкості 110 км/год);
- на 97 км+297 автодороги М-06 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год);
- на 97 км+627 автодороги М-06 у напрямку м. Житомир (обмеження швидкості 110 км/год);
- на 158 км+305 (с. Березівка, Житомирського р-ну) автодороги М-06 у напрямку м. Рівне (обмеження швидкості 50 км/год).
Кропивницький:
- вул. Яновського, 65, у напрямку вул. Ушакова (обмеження швидкості 50 км/год);
- вул. Холодноярська, 196, у напрямку вул. Короленка (обмеження швидкості 50 км/год);
- вул. Полтавська, 40, у напрямку пл. Дружби Народів (обмеження швидкості 50 км/год).
Харків: просп. Московський, 118, у напрямку вул. Соїча (обмеження швидкості 50 км/год).
Повний перелік місць, де розташовані камери автоматичної фіксації порушень ПДР
|Індекс дороги
|Назва дороги
|Місце, км
|Дозволена швидкість
|М-03
|Київ - Харків - Довжанський
|49+150
|110 км/год
|М-03
|Київ - Харків - Довжанський
|101+350
|110 км/год
|М-03
|Київ - Харків - Довжанський
|101+400
|110 км/год
|М-05
|Київ - Одеса
|15+250
|50 км/год
|М-05
|Київ - Одеса
|15+740
|50 км/год
|М-05
|Київ - Одеса
|19+400
|50 км/год
|М-05
|Київ - Одеса
|24+400
|70 км/год
|М-05
|Київ - Одеса
|24+700
|70 км/год
|М-05
|Київ - Одеса
|28+450
|70 км/год
|М-05
|Київ - Одеса
|28+870
|110 км/год
|М-05
|Київ - Одеса
|35+240
|50 км/год
|М-05
|Київ - Одеса
|35+352
|50 км/год
|М-05
|Київ - Одеса
|294+260
|50 км/год
|М-05
|Київ - Одеса
|248+169
|110 км/год
|М-05
|Київ - Одеса
|253+370
|110 км/год
|М-06
|Київ - Чоп
|21+730
|70 км/год
|М-06
|Київ - Чоп
|21+810
|70 км/год
|М-06
|Київ - Чоп
|46+050
|110 км/год
|М-06
|Київ - Чоп
|49+700
|110 км/год
|М-06
|Київ - Чоп
|66+250
|110 км/год
|М-06
|Київ - Чоп
|490+400
|50 км/год
|М-06
|Київ - Чоп
|555+730
|50 км/год
|М-06
|Київ - Чоп
|554+850
|50 км/год
|М-06
|Київ - Чоп
|94+461
|110 км/год
|М-06
|Київ - Чоп
|94+686
|110 км/год
|М-06
|Київ - Чоп
|97+297
|110 км/год
|М-06
|Київ - Чоп
|97+627
|110 км/год
|М-06
|Київ - Чоп
|158+305
|50 км/год
|М-07
|Київ - Ковель - Ягодин
|23+550
|50 км/год
|М-07
|Київ - Ковель - Ягодин
|30+600
|90 км/год
|М-07
|Київ - Ковель - Ягодин
|37+700
|50 км/год
|М-07
|Київ - Ковель - Ягодин
|44+100
|90 км/год
|Н-01
|Київ - Знамянка
|26+050
|50 км/год
|Н-01
|Київ - Знамянка
|26+088
|50 км/год
|Р-01
|Київ - Обухів
|30+000
|50 км/год
|Р-01
|Київ - Обухів
|30+110
|50 км/год
Камери у межах Києва
|Вул. Олени Теліги, 37
|50 км/год
|Шосе Набережне , 4
(З 1 листопада - по 1 квітня)
|80 км/год
50 км/год
|Бульвар Чоколівський, 24
|50 км/год
|Вулиця Братиславська, 18
|50 км/год
|Вулиця Дніпровська набережна / вулиця Причальна
|50 км/год
|Південний мостовий перехід на Лівий берег
|50 км/год
|Південний мостовий перехід на Правий берег
|50 км/год
|Площа Харківська (лівий проїзд)
|50 км/год
|Площа Харківська (правий проїзд)
|50 км/год
|Проспект Героїв Сталінграда, 25
|50 км/год
|Північний міст на Лівый берег
|50 км/год
|Північний міст на Правий берег
|50 км/год
|Проспект Броварський / стація метро Лівобережна
|50 км/год
|Проспект Броварський / вулиця Будівельників
|50 км/год
|Проспект Володимира Маяковського, 56
|50 км/год
|Проспект Володимира Маяковського, 65
|50 км/год
|Дружби народів бульвар, 27
|50 км/год
|Дружби народів бульвар, 36
|50 км/год
|Столичне шосе, 58 в напрямку м. Київ
|50 км/год
|Столичне шосе, 58 в напрямку м. Обухів
|50 км/год
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