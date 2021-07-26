  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Сьогодні на дорогах починають працювати нові камери. Де встановлено комплекси

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Комплекс автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху - Сьогодні на дорогах починають працювати нові камери. Де встановлено комплекси

    Комплекс автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху

    Фото з відкритих джерел

    З 26 липня в Україні починають працювати нові комплекси автоматичної фіксації поршень правил дорожнього руху

    З 12-ї години 26 липня на автомобільних дорогах Житомирської та Кіровоградської областей, а також у містах Кропивницький та Харків запрацюють камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Нижче вказано, в яких місцях встановлено нові комплекси.

    Де з’явилися камери

    Кіровоградська область:

    • на 248 км+169 автодороги М-05 у напрямку м. Одеса (обмеження швидкості 110 км/год);
    • на 253 км+462 автодороги М-05 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год).

    Житомирська область:

    • на 94 км+461 автодороги М-06 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год);
    • на 94 км+686 автодороги М-06 у напрямку м. Житомир (обмеження швидкості 110 км/год);
    • на 97 км+297 автодороги М-06 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год);
    • на 97 км+627 автодороги М-06 у напрямку м. Житомир (обмеження швидкості 110 км/год);
    • на 158 км+305 (с. Березівка, Житомирського р-ну) автодороги М-06 у напрямку м. Рівне (обмеження швидкості 50 км/год).

    Кропивницький:

    • вул. Яновського, 65, у напрямку вул. Ушакова (обмеження швидкості 50 км/год);
    • вул. Холодноярська, 196, у напрямку вул. Короленка (обмеження швидкості 50 км/год);
    • вул. Полтавська, 40, у напрямку пл. Дружби Народів (обмеження швидкості 50 км/год).

    Харків: просп. Московський, 118, у напрямку вул. Соїча (обмеження швидкості 50 км/год).

    Повний перелік місць, де розташовані камери автоматичної фіксації порушень ПДР

    Індекс дороги Назва дороги Місце, км Дозволена швидкість
    М-03 Київ - Харків - Довжанський 49+150 110 км/год
    М-03 Київ - Харків - Довжанський 101+350 110 км/год
    М-03 Київ - Харків - Довжанський 101+400 110 км/год
    М-05 Київ - Одеса 15+250 50 км/год
    М-05 Київ - Одеса 15+740 50 км/год
    М-05 Київ - Одеса 19+400 50 км/год
    М-05 Київ - Одеса 24+400 70 км/год
    М-05 Київ - Одеса 24+700 70 км/год
    М-05 Київ - Одеса 28+450 70 км/год
    М-05 Київ - Одеса 28+870 110 км/год
    М-05 Київ - Одеса 35+240 50 км/год
    М-05 Київ - Одеса 35+352 50 км/год
    М-05 Київ - Одеса 294+260 50 км/год
    М-05 Київ - Одеса 248+169 110 км/год
    М-05 Київ - Одеса 253+370 110 км/год
    М-06 Київ - Чоп 21+730 70 км/год
    М-06 Київ - Чоп 21+810 70 км/год
    М-06 Київ - Чоп 46+050 110 км/год
    М-06 Київ - Чоп 49+700 110 км/год
    М-06 Київ - Чоп 66+250 110 км/год
    М-06 Київ - Чоп 490+400 50 км/год
    М-06 Київ - Чоп 555+730 50 км/год
    М-06 Київ - Чоп 554+850 50 км/год
    М-06 Київ - Чоп 94+461 110 км/год
    М-06 Київ - Чоп 94+686 110 км/год
    М-06 Київ - Чоп 97+297 110 км/год
    М-06 Київ - Чоп 97+627 110 км/год
    М-06 Київ - Чоп 158+305 50 км/год
    М-07 Київ - Ковель - Ягодин 23+550 50 км/год
    М-07 Київ - Ковель - Ягодин 30+600 90 км/год
    М-07 Київ - Ковель - Ягодин 37+700 50 км/год
    М-07 Київ - Ковель - Ягодин 44+100 90 км/год
    Н-01 Київ - Знамянка 26+050 50 км/год
    Н-01 Київ - Знамянка 26+088 50 км/год
    Р-01 Київ - Обухів 30+000 50 км/год
    Р-01 Київ - Обухів 30+110 50 км/год

    Камери у межах Києва

    Вул. Олени Теліги, 37 50 км/год
    Шосе Набережне , 4
    (З 1 листопада - по 1 квітня)    		 80 км/год
    50 км/год
    Бульвар Чоколівський, 24 50 км/год
    Вулиця Братиславська, 18 50 км/год
    Вулиця Дніпровська набережна / вулиця Причальна 50 км/год
    Південний мостовий перехід на Лівий берег 50 км/год
    Південний мостовий перехід на Правий берег 50 км/год
    Площа Харківська (лівий проїзд) 50 км/год
    Площа Харківська (правий проїзд) 50 км/год
    Проспект Героїв Сталінграда, 25 50 км/год
    Північний міст на Лівый берег 50 км/год
    Північний міст на Правий берег 50 км/год
    Проспект Броварський / стація метро Лівобережна 50 км/год
    Проспект Броварський / вулиця Будівельників 50 км/год
    Проспект Володимира Маяковського, 56 50 км/год
    Проспект Володимира Маяковського, 65 50 км/год
    Дружби народів бульвар, 27 50 км/год
    Дружби народів бульвар, 36 50 км/год
    Столичне шосе, 58 в напрямку м. Київ 50 км/год
    Столичне шосе, 58 в напрямку м. Обухів 50 км/год

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

    Теги: ДТП ПДР
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Сьогодні на дорогах починають працювати нові камери. Де встановлено комплекси