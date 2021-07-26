Пенсіонер заплатить штраф за те, що дверима автомобіля збив водійку електросамоката

У суді водій машини стверджував, що жінка впала, крутнувши кермо електросамоката

Охтирський міськрайонний суд Сумської області оштрафував на 850 грн місцевого пенсіонера за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 21 липня.

За матеріалами справи вдень 30 квітня в Охтирці на вул. Батюка, 26 водій автомобіля Volkswagen Golf не переконався в безпечності відкриття дверей своєї автівки і допустив зіткнення з водійкою електросамокату, яка рухалась в попутному напрямку. Внаслідок дорожньо-транспортної події потерпіла отримала тілесні ушкодження легкого ступеня, електросамокат – механічні пошкодження.

У судовому засіданні чоловік не визнав вини, сказав, що дверцята машини він навстіж не відкривав, а лише дещо привідкрив. За його словами, жінка впала крутнувши кермо електросамоката, а не в результаті зіткнення з дверима авто.

Потерпіла пояснила, що того дня вона переїжджала перехрестя електросамокатом на незначній швидкості та бачила припаркований біля узбіччя автомобіль і вжила заходів для того, щоб його оминути. Потім побачила перед собою відкриті наполовину дверцята, а далі нічого не пам`ятає. Стверджувати про те, чи зіткнулась із дверцятами авто, чи впала сама, не може. Після падіння дві жінки її відвели до лавки. Самокат зазнав механічних пошкоджень.

Суддя переглянув відеозапис з камери відеоспостереження, розміщеній поблизу місця ДТП. З нього видно, що водійка електросамоката впала на проїзну частину внаслідок зіткнення з дверцятами транспортного засобу. При цьому суд визнав: потерпіла також порушила правила дорожнього руху, не дотримавшись безпечного інтервалу при об`їзді транспортного засобу. Однак штраф, все ж таки, сплачуватиме водій машини.

Крім цього, водій автомобіля заплатить 454 грн судового збору.

Як повідомляв «Главком», раніше у Вінниці суд ухвалив рішення про те, що електросамокат не прирівнюється до транспортних засобів.