Авіакомпанія Belavia повідомила, чому їх літак екстрено сів у Москві

На борту літака було 189 пасажирів і семеро членів екіпажу

У літака Boeing 737 авіакомпанії Belavia, який подав сигнал катастрофи у небі над Росією та екстрено приземлився на летовищі «Домодєдово», були проблеми з двигуном. Про це повідомляє Belta.

Журналістам видання вдалося отримати коментар від прес-служби авіакомпанії.

«26 липня під час виконання рейсу В2-9215 з Мінська в Анталію зі 189 пасажирами й 7 членами екіпажу на борту на літаку Boeing 737-800 спрацювала сигналізація про несправність одного з двигунів», – прокоментували ситуацію з аварійною посадкою у Belavia.

Екіпаж, коли помітив несправності, ухвалив рішення йти на аварійну посадку. Для цього пілоти відключили один із двигунів та знизилися до висоти в 8 тис. футів.

У понеділок, 26 липня, о 11:46 борт приземлився на московському летовищі «Домодєдово».

Пасажирам видали харчі та розмістили їх у залах очікування. Зараз люди чекають на новий літак, який має доставити їх до Анталії (Туреччина).

Нагадаємо, літак Belavia рейсу Мінськ-Анталія подав сигнал лиха. Причиною стала технічна несправність.

Екіпаж вийшов на зв'язок з диспетчерами московського авіавузла і повідомив про критичне раптове зростання температури масла в двигуні, запросивши екстрену посадку.