На посаду посла США в Україні розглядають одразу двох кандидатів – ЗМІ

Понад два роки в Україні працюють тимчасові повірені у справах США

Офіційний Вашингтон розглядає дві основні кандидатури на посаду посла США в Україні – посла США в Сербії Ентоні Годфрі і посла США в Узбекистані Даніеля Розенблюма. Таку інформацію з посиланням на джерела оприлюднило видання «Дзеркало тижня». Відзначається, що обидва дипломати були призначені на свої посади у 2019 році. Водночас, за словами співрозмовника журналістів, у Розенблюма більше шансів стати новим послом США в Україні.

Він у 2014-2018 роках працював заступником помічника Державного секретаря в Бюро Держдепу у справах Південної та Центральної Азії. Тоді в його обов'язки входило управління політикою Штатів і дипломатичними відносинами з п'ятьма країнами Центральної Азії – Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Туркменістаном і Узбекистаном. До цього, у 2008-2014 роках Розенблюм працював координатором сприяння США Європі, Євразії та Центральній Азії.

Що стосується Годфрі, то він до свого призначення послом США в Сербії працював заступником посла США в Росії, а також відповідав за Ірак в Бюро Держдепу у справах Близького Сходу.

Зазначимо, понад два роки в Україні працюють тимчасові повірені у справах США. Тепер же, протягом найближчих тижнів, Білий дім повинен оголосити кандидатуру на посаду посла США для роботи в нашій країні. На сьогодні триває процес відбору.

Останнім послом США в Україні була Марі Йованович. Її звільнили з посади у травні 2019 року. Тоді експрезидент США Дональд Трамп звинуватив Йованович у тому, що вона протидіє його політиці.

У січні російський політолог Андрій Піонтковський говорив, що колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер розглядається як новий американський посол у Києві.

На початку липня ЗМІ писали, що послом США в Україні може стати заступник помічника держсекретаря Сполучених Штатів Джордж Кент.

Нагадаємо, заступник помічника державного секретаря у Бюро з європейських та євразійських справ Джордж Кент, який виконує обов’язки посла США в Україні під час відпустки тимчасово повіреної Крістін Квін, не сподівається на участь американських посадовців під час можливих переговорів щодо ситуації на Сході країни.