У США помер видатний психотерапевт з українським корінням Аарон Бек

Аарон Бек народився у США, а його батько і мати родом з України

У Філадельфії у віці ста років помер засновник когнітивно-поведінкової терапії доктор Аарон Бек, батьки якого були родом з України.

У Філадельфії, США, у 100-річному віці помер відомий американський психотерапевт, засновник Інституту когнітивної психотерапії і досліджень доктор Аарон Темкін Бек (21 липня 1921 – 1 листопада 2021), якого вважають «батьком» когнітивно-поведінкової терапії. Про це повідомила пресслужба Інституту Бека, некомерційна організація, заснована ним у 1994 році.

Цікаво, що Аарон Бек має віддалений зв'язок з Україною. Він народився у сім'ї євреїв – емігрантів з українських земель, що входили до складу Російської імперії: батько Гаррі Бек – з Проскурова (сучасний Хмельницький), а мати Елізабет Темкіна – з Любеча на Чернігівщині.

Аарон Бек найбільш відомий як автор когнітивно-поведінкової терапії, яку розробив у 1960–х роках, працюючи в Університеті Пенсильванії. Його методика постала на противагу психоаналізу Фрейда, під час якого пацієнт шукає приховані внутрішні конфлікти в своєму дитинстві. Бек же, навпаки, спрямовавув терапію на роботу з нав'язливими негативними думками (мене ніхто не любить, у мене нічого не вийде тощо), їхній аналіз та зміни.

Теорію Бека спершу використовували для лікування депресії, згодом – і для лікування булімії, панічних атак, обсесивно–компульсивного розладу, різних фобій. Також Аарон Бек створив Шкалу депресії – опитувальник для виявлення депресії та аналізу змін від лікування розладу.

В 1994 р. професор Аарон Бек та його донька професорка Джудіт Бек створили Інститут когнітивної психотерапії та досліджень (Beck Institute for Cognitive Therapy and Research) на околиці Філадельфії, який добре відомий у прфесійній спільноті у всьому світі. Основне завдання інституту – розробка та проведення тренінгових програм з когнітивної психотерапії.

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