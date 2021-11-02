Розвідка назвала чисельність російських військ біля кордонів України

Росія стягує свої війська і техніку до кордонів з Україною

Біля кордонів України та на окупованих територіях перебуває близько 90 тисяч російських військових

Російська Федерація зосередила біля кордонів України і на окупованих територіях Криму і Донбасу угрупування військ чисельністю близько 90 тисяч осіб. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у соцмережі Facebook.

Зазначається, що Міноборони уважно відстежує ситуацію, яка склалась поблизу державного кордону України з РФ та на тимчасово окупованих територіях Криму та Донецької й Луганської областей. Так, факти, що надаються розвідувальними органами України, знаходять своє підтвердження під час обміну інформацією з нашими партнерами щодо безпекової ситуації довкола України.

«Станом на початок листопада 2021 року біля нашого кордону та на тимчасово окупованих територіях Російською Федерацією зосереджено угруповання військ (сил) загальною чисельністю близько 90 тисяч осіб», – наголошує розвідка.

Зокрема, до складу цього угрупування військ входять війська 8-ї, 20-ї армій Південного та Західного військових округів, а також сили та засоби Чорноморського флоту РФ.

Крім того, поблизу українського кордону базуються окремі з’єднання та частини 4ї, 6-ї армій військово-повітряних сил та протиповітряної оборони повітряно-космічних сил збройних сил РФ, а на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей розгорнуті та діють два армійські корпуси російських окупаційних військ.

Разом з тим, протягом другого півріччя 2021-го року поблизу кордону України командуванням збройними силами Росії було проведено серію широкомасштабних командно-штабних навчань.

«До них залучались війська (сили) Південного та Західного військових округів, а також окремі частини та підрозділи 41-ї армії Центрального військового округу та повітряно-десантних військ збройних сил РФ. Після завершення зазначених заходів оперативної та бойової підготовки частини та підрозділи 41-ї армії залишились у європейській частині Росії, зокрема, у районі населеного пункту Єльня, що у Смоленській області, на відстані близько двохсот шістдесяти кілометрів від державного кордону з Україною», – йдеться у повідомленні.

Водночас, розвідка зазначає, що РФ періодично вдається до практики перекидання та накопичення військових підрозділів з метою підтримання напруги в регіоні та політичного тиску на сусідні держави.