У США пронісся смертельний торнадо

Руйнівний циклон сколихнув Міссурі між 3:30 і 4:00 ранку

У регіоні, де сталося стихійне лихо, люди опинилися під завалами зруйнованих будівель

У середу, 5 квітня, у штаті Міссурі в США пронісся торнадо, що забрав життя щонайменше п’яти людей. Про це повідомляє NBC.

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За інформацією видання, торнадо сколихнув округ Боллінджер у районі між 3:30 і 4:00 ранку. У результаті в регіоні наявні значні руйнування, а люди опинилися під завалами.

«На жаль, зараз відомо про п’ятьох загиблих. Сподіваюся, їхнє число не збільшиться», – заявила поліція.

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Місцева влада закликала місцевих жителів утриматися від перебування на вулиці, адже очікуються нові смерчі.

Нагадаємо, що 24 березня у США лютувала негода. Щонайменше 23 людини загинули, десятки отримали поранення і четверо зникли безвісти через торнадо та сильні грози, що прокотилися штатом Міссісіпі в США.

До слова, у середині січня щонайменше дев'ятеро людей загинули внаслідок торнадо, який обрушився на південний схід США.