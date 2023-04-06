У США пронісся смертельний торнадо
У регіоні, де сталося стихійне лихо, люди опинилися під завалами зруйнованих будівель
У середу, 5 квітня, у штаті Міссурі в США пронісся торнадо, що забрав життя щонайменше п’яти людей. Про це повідомляє NBC.
За інформацією видання, торнадо сколихнув округ Боллінджер у районі між 3:30 і 4:00 ранку. У результаті в регіоні наявні значні руйнування, а люди опинилися під завалами.
«На жаль, зараз відомо про п’ятьох загиблих. Сподіваюся, їхнє число не збільшиться», – заявила поліція.
Місцева влада закликала місцевих жителів утриматися від перебування на вулиці, адже очікуються нові смерчі.
Нагадаємо, що 24 березня у США лютувала негода. Щонайменше 23 людини загинули, десятки отримали поранення і четверо зникли безвісти через торнадо та сильні грози, що прокотилися штатом Міссісіпі в США.
До слова, у середині січня щонайменше дев'ятеро людей загинули внаслідок торнадо, який обрушився на південний схід США.
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