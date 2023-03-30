Росія засекретила інформацію про свої ракетні випробування

Москва припинила всі обміни інформацією з Вашингтоном про ядерну зброю

Росія більше не буде завчасно сповіщати США про свої ракетні випробування, як це передбачено Договором про стратегічні наступальні озброєння, участь у якому Кремль призупинив. Про це заявив російським ЗМІ заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

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За його словами, Москва припинила всі обміни інформацією з Вашингтоном за останнім договором про ядерну зброю.

Нагадаємо, 21 лютого під час свого виступу з посланням до Федеральних зборів Путін повідомив, що Росія призупиняє свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння.

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У США вважають, що застосування Росією стратегічної ядерної зброї проти України є малоймовірним.

Президент США Джо Байден вважає, що Путін не готовий застосувати ядерну зброю після рішення призупинити участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО).

Крім того, 25 березня президент Росії Володимир Путін оголосив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, сховище для мають підготувати до липня.

У квітні Путін і Лукашенко обговорять розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі.