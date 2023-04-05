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«США котяться в пекло». Трамп різко відреагував на звинувачення суду

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«США котяться в пекло». Трамп різко відреагував на звинувачення суду
Трамп виступив із промовою у своїй резиденції у Флориді
фото: скріншот відео (CNN)

Трамп назвав обвинувачення втручанням у майбутні вибори президента США

Експрезидент Сполучених Штатів Дональд Трамп виступив перед прихильниками у своєму маєтку у Флориді після того, як йому було оголошено обвинувачення у справі про намагання незаконно приховати інформацію щодо позашлюбних стосунків. Він заявив, що «ніколи не думав, що щось подібне може статися в Америці». Про це пише CNN.

Трамп вийшов до прихильників під патріотичну пісню Proud to Be an American («Пишаюся тим, що я американець»). 

«Єдиний злочин, який я скоїв, – це безстрашно захищав нашу націю від тих, хто прагне її знищити», – заявив Трамп.

Він заперечив усі звинувачення проти нього і назвав їх втручанням у майбутні вибори президента США.

«Ця фейкова справа була порушена лише для того, щоб втрутитися в майбутні вибори 2024 року. І від цього потрібно негайно відмовитися», – виголосив експрезидент.

Трамп також розкритикував усіх прокурорів, які ведуть розслідування щодо нього, та суддю, який розглядає справу про приховування фінансових платежів.

Крім того, політик згадав про президентські вибори 2020 року, нинішнього президента Джо Байдена і сказав, що «країна котиться в пекло». Байдена він звинуватив, зокрема, у кроках, що нібито наближають Третю світову та у виведенні військ із Афганістану.

Нагадаємо, що 4 квітня експрезидент США Дональд Трамп прибув до суду Нью-Йорка, де його було заарештовано. Після зачитування обвинувачень він не погодився з жодним із пунктів, після чого був звільнений з-під арешту й покинув залу суду.

Як повідомлялося, суд визнав Трампа причетним до виплати 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніелс. Усього Трампу висунуто 34 звинувачення. Зокрема, він обвинувачується у фальсифікації ділової документації. Також Трамп та пов’язані з ним особи підозрюються у використанні популярних у колах шоубізнеса схем викупу прав на потенційно шкідливу інформацію для того, аби вона так і не була оприлюднена.

Теги: Дональд Трамп суд арешт кримінал США

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