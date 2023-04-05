«США котяться в пекло». Трамп різко відреагував на звинувачення суду

Трамп назвав обвинувачення втручанням у майбутні вибори президента США

Експрезидент Сполучених Штатів Дональд Трамп виступив перед прихильниками у своєму маєтку у Флориді після того, як йому було оголошено обвинувачення у справі про намагання незаконно приховати інформацію щодо позашлюбних стосунків. Він заявив, що «ніколи не думав, що щось подібне може статися в Америці». Про це пише CNN.

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Трамп вийшов до прихильників під патріотичну пісню Proud to Be an American («Пишаюся тим, що я американець»).

«Єдиний злочин, який я скоїв, – це безстрашно захищав нашу націю від тих, хто прагне її знищити», – заявив Трамп.

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Він заперечив усі звинувачення проти нього і назвав їх втручанням у майбутні вибори президента США.

«Ця фейкова справа була порушена лише для того, щоб втрутитися в майбутні вибори 2024 року. І від цього потрібно негайно відмовитися», – виголосив експрезидент.

Трамп також розкритикував усіх прокурорів, які ведуть розслідування щодо нього, та суддю, який розглядає справу про приховування фінансових платежів.

Former President Donald Trump defended himself before a crowd of supporters at Mar-a-Lago on Tuesday night after he was arraigned in New York City https://t.co/zg2iTKj5NK pic.twitter.com/5xRCnHeh6z Будь ласка, читайте текст після реклами April 5, 2023

Крім того, політик згадав про президентські вибори 2020 року, нинішнього президента Джо Байдена і сказав, що «країна котиться в пекло». Байдена він звинуватив, зокрема, у кроках, що нібито наближають Третю світову та у виведенні військ із Афганістану.

Нагадаємо, що 4 квітня експрезидент США Дональд Трамп прибув до суду Нью-Йорка, де його було заарештовано. Після зачитування обвинувачень він не погодився з жодним із пунктів, після чого був звільнений з-під арешту й покинув залу суду.

Як повідомлялося, суд визнав Трампа причетним до виплати 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніелс. Усього Трампу висунуто 34 звинувачення. Зокрема, він обвинувачується у фальсифікації ділової документації. Також Трамп та пов’язані з ним особи підозрюються у використанні популярних у колах шоубізнеса схем викупу прав на потенційно шкідливу інформацію для того, аби вона так і не була оприлюднена.