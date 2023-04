«США котяться в пекло». Трамп різко відреагував на звинувачення суду

Експрезидент Сполучених Штатів Дональд Трамп виступив перед прихильниками у своєму маєтку у Флориді після того, як йому було оголошено обвинувачення у справі про намагання незаконно приховати інформацію щодо позашлюбних стосунків. Він заявив, що «ніколи не думав, що щось подібне може статися в Америці». Про це пише CNN.

Трамп вийшов до прихильників під патріотичну пісню Proud to Be an American («Пишаюся тим, що я американець»).

«Єдиний злочин, який я скоїв, – це безстрашно захищав нашу націю від тих, хто прагне її знищити», – заявив Трамп.

Він заперечив усі звинувачення проти нього і назвав їх втручанням у майбутні вибори президента США.

«Ця фейкова справа була порушена лише для того, щоб втрутитися в майбутні вибори 2024 року. І від цього потрібно негайно відмовитися», – виголосив експрезидент.

Трамп також розкритикував усіх прокурорів, які ведуть розслідування щодо нього, та суддю, який розглядає справу про приховування фінансових платежів.

Former President Donald Trump defended himself before a crowd of supporters at Mar-a-Lago on Tuesday night after he was arraigned in New York City https://t.co/zg2iTKj5NK pic.twitter.com/5xRCnHeh6z