У США лютував торнадо: десятки загиблих та поранених

У містах випав град розміром із м’яч для гольфу

Щонайменше 23 людини загинули, десятки отримали поранення і четверо зникли безвісти через торнадо та сильні грози, що прокотилися штатом Міссісіпі в США. Негода вирувала у п’ятницю, 24 березня, зруйнувавши будівлі та лінії електропередач. Про це пише The Guardian.

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У містах випав град розміром із м’яч для гольфу.

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«На жаль, очікується, що ці цифри (щодо жертв, – ред.) зміняться», – йдеться у повідомленні.

Офіс шерифа округу Шаркі в Роллінг-Форку повідомив про витік газу та людей, які опинились у купах уламків.

Мер Роллінг-Форка Елдрідж Уокер сказав, що не зміг одразу вибратися зі свого пошкодженого будинку після удару торнадо, оскільки лінії електропередач були обірвані. За його словами, рятувальники намагаються доставити постраждалих до лікарень.

Метеорологи попереджали про небезпеку наближення торнадо ще 17 березня.

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Центр прогнозування штормів заявив, що найбільша загроза торнадо виникне в частинах Арканзасу, Луїзіани, Міссісіпі та Теннессі. Шторми з руйнівними вітрами та градом передбачалися від східного Техасу та південно-східної Оклахоми до частин південно-східного Міссурі та південного Іллінойсу.

Нагадаємо, в середині січня щонайменше дев'ятеро людей загинули внаслідок торнадо, який обрушився на південний схід США.

Також у провінції Цзянсі на сході Китаю сталася масштабна аварія, в результаті якої загинули 17 людей, ще 22 особи отримали поранення.