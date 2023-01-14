Страшний торнадо у США: є загиблі, тисячі людей залишилися без світла

У центральній Алабамі зафіксовано щонайменше п'ять торнадо

Щонайменше дев'ятеро людей загинули внаслідок торнадо, який обрушився на південний схід США. Очікується, що кількість загиблих може збільшитися. Про це повідомляє Reuters.

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Також повідомляється, що десятки будинків повністю зруйновані, знеструмленими залишаються десятки тисяч домоволодінь.

За словами метеоролога Національної метеорологічної служби Джесіки Лоус, у центральній Алабамі зафіксовано щонайменше п'ять торнадо. Рятувальні команди шукали зниклих безвісти в окрузі Отауга в Алабамі, де було зареєстровано сім смертей.

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Губернатор Джорджії Браян Кемп підтвердив, що дві людини загинули внаслідок урагану в четвер. За словами коронера округу Баттс Лейсі Прю, 5-річна дитина загинула внаслідок падіння дерева на машину, через що дорослий пасажир перебував у критичному стані, коли вони їхали додому.

Губернатор Алабами Кей Айві у четвер оголосив надзвичайний стан у шести округах регіону.

Нагадаємо, у провінції Цзянсі на сході Китаю сталася масштабна аварія, в результаті якої загинули 17 людей, ще 22 особи отримали поранення.