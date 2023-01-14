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Страшний торнадо у США: є загиблі, тисячі людей залишилися без світла

Юрій Лящук
glavcom.ua
Страшний торнадо у США: є загиблі, тисячі людей залишилися без світла
На південному сході США вирує стихія
фото: Brad Goddard/NOAA

У центральній Алабамі зафіксовано щонайменше п'ять торнадо

Щонайменше дев'ятеро людей загинули внаслідок торнадо, який обрушився на південний схід США. Очікується, що кількість загиблих може збільшитися. Про це повідомляє Reuters.

Також повідомляється, що десятки будинків повністю зруйновані, знеструмленими залишаються десятки тисяч домоволодінь.

За словами метеоролога Національної метеорологічної служби Джесіки Лоус, у центральній Алабамі зафіксовано щонайменше п'ять торнадо. Рятувальні команди шукали зниклих безвісти в окрузі Отауга в Алабамі, де було зареєстровано сім смертей.

Губернатор Джорджії Браян Кемп підтвердив, що дві людини загинули внаслідок урагану в четвер. За словами коронера округу Баттс Лейсі Прю, 5-річна дитина загинула внаслідок падіння дерева на машину, через що дорослий пасажир перебував у критичному стані, коли вони їхали додому.

Губернатор Алабами Кей Айві у четвер оголосив надзвичайний стан у шести округах регіону.

Нагадаємо, у провінції Цзянсі на сході Китаю сталася масштабна аварія, в результаті якої загинули 17 людей, ще 22 особи отримали поранення.

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Теги: США стихійні лиха смерть

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