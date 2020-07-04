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    У світі

    У США розбився літак: чотири людини загинули

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    Місце авіакатастрофи - У США розбився літак: чотири людини загинули
    Місце авіакатастрофи

    Жертви вже ідентифіковані, вони є членами однієї сім'ї

    В американському штаті Юта розбився малий пасажирський літак, в результаті аварії загинули чотири людини.

    Про це повідомляє видання abc4.

    За даними правоохоронців, жертви вже ідентифіковані, вони є членами однієї сім'ї, їх вік складав від 35 до 62 років.

    Зараз інцидент розслідується Національною радою безпеки на транспорті, а також Федеральним авіаційним управлінням США.

    Про можливі версії аварії поки невідомо.

    Нагадаємо, наприкінці червня у Мексиці розбився літак: загинула родина.

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