У США розбився літак: чотири людини загинули



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Місце авіакатастрофи

Жертви вже ідентифіковані, вони є членами однієї сім'ї

В американському штаті Юта розбився малий пасажирський літак, в результаті аварії загинули чотири людини.

Про це повідомляє видання abc4.

За даними правоохоронців, жертви вже ідентифіковані, вони є членами однієї сім'ї, їх вік складав від 35 до 62 років.

Зараз інцидент розслідується Національною радою безпеки на транспорті, а також Федеральним авіаційним управлінням США.

Про можливі версії аварії поки невідомо.

Нагадаємо, наприкінці червня у Мексиці розбився літак: загинула родина.