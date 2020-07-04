У США розбився літак: чотири людини загинули
Місце авіакатастрофи
Жертви вже ідентифіковані, вони є членами однієї сім'ї
В американському штаті Юта розбився малий пасажирський літак, в результаті аварії загинули чотири людини.
Про це повідомляє видання abc4.
За даними правоохоронців, жертви вже ідентифіковані, вони є членами однієї сім'ї, їх вік складав від 35 до 62 років.
Зараз інцидент розслідується Національною радою безпеки на транспорті, а також Федеральним авіаційним управлінням США.
Про можливі версії аварії поки невідомо.
Нагадаємо, наприкінці червня у Мексиці розбився літак: загинула родина.