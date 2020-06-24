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    У Мексиці розбився літак: загинула родина

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    <span>Літак розбився дорогою в сусідній штат</span> - У Мексиці розбився літак: загинула родина
    Літак розбився дорогою в сусідній штат
    Фото: Naim Libien Tella / Twitter

    В результаті катастрофи легкомоторного літака загинули шестеро людей

    У Мексиці сталася авіакатастрофа легкомоторного літака Cessna, на борту якого було шестеро людей. Серед них четверо неповнолітніх.

    Про це повідомляє видання Milenio.

    Літак піднявся в небо з муніципалітету Камарго, штат Чіуауа, в напрямку штату Сіналоа. Всі, хто знаходилися в літаку, були членами однієї сім'ї. В результаті аварії ніхто не вижив.

    «Ми визначили, що керівнику групи було 42 роки, а також там була 23-річна дівчина та четверо неповнолітніх - хлопчики 14 і 15 років, і дівчатка 12 і 13 років», - сказали в прокуратурі.

    Уламки літака були знайдені на середині шляху. Причини аварії невідомі. Встановлено, що літак горів після падіння, тому тіла пасажирів також були спалені.

    Нагадаємо, раніше в Одесі розбився легкомоторний літак «Дельфін», загинули пілот і пасажир. 

    авіакатастрофа літак Мексика
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