У Мексиці розбився літак: загинула родина



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Літак розбився дорогою в сусідній штат Фото: Naim Libien Tella / Twitter

В результаті катастрофи легкомоторного літака загинули шестеро людей

У Мексиці сталася авіакатастрофа легкомоторного літака Cessna, на борту якого було шестеро людей. Серед них четверо неповнолітніх.

Про це повідомляє видання Milenio.

Літак піднявся в небо з муніципалітету Камарго, штат Чіуауа, в напрямку штату Сіналоа. Всі, хто знаходилися в літаку, були членами однієї сім'ї. В результаті аварії ніхто не вижив.

«Ми визначили, що керівнику групи було 42 роки, а також там була 23-річна дівчина та четверо неповнолітніх - хлопчики 14 і 15 років, і дівчатка 12 і 13 років», - сказали в прокуратурі.

Уламки літака були знайдені на середині шляху. Причини аварії невідомі. Встановлено, що літак горів після падіння, тому тіла пасажирів також були спалені.

Нагадаємо, раніше в Одесі розбився легкомоторний літак «Дельфін», загинули пілот і пасажир.