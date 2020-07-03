У Швеції впевненні, що Іран виплатить компенсації родинам жертв катастрофи МАУ



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Місце катастрофи літака МАУ біля Тегерану

Розмір компенсацій поки невідомий

Іран виплатить компенсації сім'ям і родичам загиблих під час катастрофи пасажирського лайнера МАУ, який був збитий 8 січня поблизу Тегерану.

Про це заявила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінд, пише Arab News.

«Ми підписали угоду про взаєморозуміння, і тепер ми будемо вести переговори з Іраном про відшкодування, компенсації найближчим родичам жертв», - зазначила Лінде.

За словами очільниці МЗС Швеції, угода була досягнута після переговорів з Іраном і країнами, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі.

Розмір компенсацій поки невідомий, але Лінде висловила впевненість, що Іран виконає зобов’язання.

Зазначимо, що 2 липня міністр закордонних справ України повідомив, що країни жертв авіакатастрофи літака «Міжнародних авіаліній України» підписали меморандум про взаєморозуміння і співпрацю в переговорах про виплату компенсацій Іраном.

Нагадаємо, Франція запросила українських експертів для участі в розшифровці «чорних скриньок» літака МАУ.

Як повідомлялося раніше, в кінці червня міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що Іран відправить до Франції для експертизи «чорні скриньки» пасажирського літака МАУ, який був збитий в небі над Тегераном в січні поточного року.

Раніше військовий прокурор Ірану заявив, що літак МАУ над Тегераном збили через «людський фактор».

Нагадаємо, 26 червня представники Ірану в Міжнародній організації цивільної авіації офіційно погодилися передати бортові самописці збитого літака МАУ Франції. Заступник глави МЗС Євген Єнін заявив, що українські експерти також братимуть участь у розшифровці бортових самописців у Франції. А французьке Бюро з розслідування авіакатастроф повідомило, що розпочне роботу зі скриньками 20 липня.

Зазначимо, що недавно Зеленський сформував делегацію для перемовин з Іраном щодо збитого літака МАУ.

Як повідомлялося, в Ірані покарали студентів, які вшанували пам’ять загиблих у рейсі МАУ.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.