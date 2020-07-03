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    Суспільство

    Передумали. Польща відновила карантин для авіапасажирів з України

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    <p>Станом на 1 липня Україна не була зазначена у переліку країн, після повернення з аеропортів яких, особи мають пройти двотижневу обсервацію в Польщі</p> - Передумали. Польща відновила карантин для авіапасажирів з України

    Станом на 1 липня Україна не була зазначена у переліку країн, після повернення з аеропортів яких, особи мають пройти двотижневу обсервацію в Польщі

    Польща відновила обов’язковий 14-денний карантин для громадян України

    Польща з 3 липня знову запроваджує обов’язковий карантин для осіб, котрі прилітають з України, який було скасовано лише 1 липня.

    Про це йдеться в розпорядженні глави МВС Польщі

    Станом на 1 липня Україна не була зазначена у переліку країн, після повернення з аеропортів яких, особи мають пройти двотижневу обсервацію. 

    У розпорядженні МВС також додані категорії осіб, які не повинні йти на самоізоляцію після перетину кордону. Йдеться про учнів, студентів різних форм навчання, слухачів закладів післядипломної освіти, аспірантів, які матимуть офіційне підтвердження факту навчання у Польщі.

    Не відбувати обсервацію також можуть особи, які проводять наукову чи дослідницьку роботу у Польщі. 

    Раніше Прикордонна служба Польщі повідомила, що пасажири, які прибуватимуть авіарейсами з України, звільняються від обов’язкового 14-денного карантину пасажирів

    До слова, Польща оплачує тестування на коронавірус працівників з України.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      45887
    • Хворіють
      24649
    • Одужали
      20053
    • Померли
      1185

    В Україні станом на ранок 2 липня підтверджено 45 887 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 889 нових випадків коронавірусу, це на 225 випадків більше, ніж 1 липня (664).

    Польща літак авіаперевезення навчання Україна карантин коронавірус
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