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    У світі

    У США сьогодні зафіксовано 102 нових випадки захворювання на коронавірус

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    <p>Станом на 16 березня у світі від коронавірусу померла 6521 людина</p> - У США сьогодні зафіксовано 102 нових випадки захворювання на коронавірус

    Станом на 16 березня у світі від коронавірусу померла 6521 людина

    Від коронавірусу у світі станом на 16 березня померла 6521 людина

    Сьогодні, 16 березня, найбільше нових випадків захворювання на коронавірус зафіксовано у США – 102.

    Згідно з даними worldometers, у Південній Кореї сьогодні коронавірусом захворіли 74 людини, Пакистані – 41, Австралії та Ізраїлі – 37, у Китаї – 16.

    Померла від коронавірусу 6521 людина. Всього у світі 169, 915 осіб осіб інфікованих, одужали 77,776 осіб.

    Нагадаємо, уряд Британії прогнозує, що епідемія коронавірусу триватиме до 2021 року.

    У Києві комунальні підприємства посилили заходи щодо санітарної обробки доріг, штучних споруд та міського громадського транспорту. Також дезінфекцію транспортних засобів здійснюють всі приватні перевізники, маршрутні автобуси яких, курсують столицею

    здоров'я США медицина коронавірус
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