У США сьогодні зафіксовано 102 нових випадки захворювання на коронавірус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Станом на 16 березня у світі від коронавірусу померла 6521 людина

Від коронавірусу у світі станом на 16 березня померла 6521 людина

Сьогодні, 16 березня, найбільше нових випадків захворювання на коронавірус зафіксовано у США – 102.

Згідно з даними worldometers, у Південній Кореї сьогодні коронавірусом захворіли 74 людини, Пакистані – 41, Австралії та Ізраїлі – 37, у Китаї – 16.

Померла від коронавірусу 6521 людина. Всього у світі 169, 915 осіб осіб інфікованих, одужали 77,776 осіб.

Нагадаємо, уряд Британії прогнозує, що епідемія коронавірусу триватиме до 2021 року.

У Києві комунальні підприємства посилили заходи щодо санітарної обробки доріг, штучних споруд та міського громадського транспорту. Також дезінфекцію транспортних засобів здійснюють всі приватні перевізники, маршрутні автобуси яких, курсують столицею