США та Індія посилять співпрацю в оборонній сфері

Президент США Джо Байден та голова уряду Індії Нарендра Моді домовилися разом боротися з тероризмом

Президент США Джо Байден та голова уряду Індії Нарендра Моді домовилися разом боротися з міжнародним тероризмом та посилити співпрацю двох країн в галузі оборони. Про це йдеться у заяві Білого дому.

Обидва лідери підтвердили чітке бачення, що спрямовуватиме майбутні відносини США та Індії, і вирішили: будувати стратегічне партнерство та співпрацювати з регіональними об'єднаннями для просування спільних інтересів в Індо-Тихоокеанському регіоні та за його межами; розвивати торговельне та інвестиційне партнерство між двома державами.

Президент Байден підтвердив міцність оборонних відносин між Сполученими Штатами та Індією та непохитну відданість Індії як великому партнеру в галузі оборони та висловив бажанням зміцнити двосторонню співпрацю у галузі передових військових технологій.

Зазначається, що США та Індія разом боротимуться з глобальним тероризмом та вживатимуть погоджених заходів проти усіх терористичних груп.

Зокрема, лідери країн наголосили на важливості протистояння тероризму в Афганістані. Вони зазначили, що рух «Талібан», який захопив владу в країні, має дотримуватися Резолюції РБ ООН 2593, згідно з якою територію Афганістану ніколи більше не повинні використовувати для нападів на інші країни, а також для укриття чи навчання терористів, або для планування чи фінансування терактів.

Як відомо, 15 вересня США, Велика Британія та Австралія об'єдналися у тристоронній безпековий блок AUKUS. За офіційною інформацією – для поглиблення оборонної співпраці в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Одаразу після створення нового альянсу Австралія скасувала контракт на поставку дванадцяти підводних човнів з Франції, щоб купити їх у США. У відповідь Франція назвав дії союзників «ударом в спину» і заявила про відкликання відкликання послів із США та Австралії для консультацій через скандал з підводними човнами.

У французькому МЗС вважають, що такий недружній крок з боку стратегічних союзників матиме значний вплив на визначення нової стратегічної концепції НАТО.