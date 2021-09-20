«Укрзалізниця» змінила маршрут поїздів з Чернівців до Києва: розклад та напрямки

Ремонтні роботи на шляху потягів вже стартували, проте вони триватимуть не менше 10 годин

Орієнтовний час затримки прибуття до Києва через об'їзний маршрут становитиме близько 2 годин

У районі карстових печер на перегоні Новоселиця–Мамалига через підмив ґрунту стався провал у земляному полотні. Унаслідок цього «Укрзалізниця» змінює маршрут пасажирського поїзда №118, який прямує з Чернівців до Києва. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«У результаті вчорашнього провалу в земляному полотні під залізницею в районі карстових печер на перегоні Новоселиця-Мамалига (Чернівецька область) відновлювальні роботи триватимуть ще щонайменше 10 годин. У зв’язку з цим Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia вимушена доставляти пасажирів поїзда № 117/118 Чернігів-Київ-Чернівці від ст. Мамалига (62 км до кінцевої станції) автомобільним транспортом Львівської залізниці», – зазначається у повідомленні.

Також у компанії зазначають, що потяг № 118/117 Чернівці-Київ-Чернігів відправленням з Чернівців о 19:46 вирушить зміненим маршрутом через Заліщики та Тернопіль. «З маршруту будуть виключені зупинки на станціях Новоселиця, Ларга, Кам'янець-Подільський, Дунаївці та Гречани – пасажирів із цих станцій буде забрано окремим рейсом згідно з графіком.

Орієнтовний час затримки прибуття до Києва через об'їзний маршрут та причеплення додаткових вагонів з напрямку Кам'янця-Подільського по ст. Хмельницький становитиме близько 2 годин», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у листопаді під Кривим Рогом змінять маршрут двох поїздів далекого прямування. Вони йтимуть в об'їзд Знам'янки та Олександрі

До слова, «Укрзалізниця» з 5 жовтня запускає регіональний поїзд №795/796 Київ – Гайворон (Кіровоградська область).